Lisa Kudrow, actriz de “Friends”, regresa a “The Comeback” con una trama centrada en la inteligencia artificial

Lisa Kudrow vuelve a meterse en la piel de la desesperada Valerie Cherish para enfrentarse al incierto mundo de la inteligencia artificial (IA) y buscar nuevamente un lugar en la exigente industria de Hollywood, en la nueva temporada de The Comeback.

La serie, que se estrenará el domingo 22 de marzo (23 en España) en HBO, tras más de una década de ausencia, salta también en espacio y tiempo para retomar la vida de Cherish, una actriz de comedia de situación (sitcom) de la década de 1990 que busca recuperar su gloria.

"Ha envejecido, pero se siente como un proceso de envejecimiento natural", y aunque parece tener más confianza que en las anteriores temporadas, todavía mantiene la desesperación por seguir siendo relevante, afirmó este jueves Kudrow en una rueda de prensa con varios medios, entre los que se encontraba EFE.

"Sentimos que el mundo puede haber escalado al punto de la desesperación en la que estaba Valerie en la primera temporada, no por la IA, sino por dónde está el mundo. La gente está desesperada por conseguir un trabajo y mantenerlo", agregó, por su parte, Michael Patrick King, creador de la serie.

En un contexto pospandemia y tras las masivas huelgas de guionistas y actores que sacudieron Hollywood en el 2023 y que paralizaron la industria por más de un año, "muchos de los personajes en esta temporada se aferran y todavía buscan una identidad y reconocimiento laboral", agregó King.

Tanto el creador de la serie como su protagonista, quien también es productora, afirmaron que la vuelta de Cherish "tenía que ser una idea como algo de IA, como el desafío de batalla definitiva para Valerie".

Sobre todo, en un mundo en el que "todos están creando su propio programa de telerrealidad (reality show) en las redes sociales", sostuvo Kudrow.

"Puede que haya algo de entretenimiento con la IA que le guste al público, pero (la IA) no va a dominarlo todo. Y la comedia viene del miedo", defendió la estrella de Friends.

Si bien el final de la temporada 2 "fue arriesgado", porque se llegó a mostrar a una Valerie Cherish que podía llegar lejos como persona en un programa de telerrealidad, para esta temporada se quiso ir un paso más allá, "para hacerla un poco más humana o mostrar ese lado de ella", explicó King.

"Y ese fue el riesgo de esta temporada: Valerie sin conciencia de la cámara", añadió.

Para la actriz estadounidense, conocida por interpretar a la genuina Phoebe Buffay en la mítica serie Friends, Cherish "es muy querida e importante" para su carrera. "Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en este proyecto. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida", reconoció.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el medio resaltó que Kudrow sabe que el público siempre la recordará como Phoebe ' y nunca pierde la oportunidad de expresar gratitud por el éxito mundial de la serie, pero Cherish ocupa un lugar especial para ella: "Es divertido ser Valerie", dice Kudrow con cariño. "Valerie crea su propia realidad. Sí, está un poco delirante, pero esa es una de las fuentes de la comedia. Es tan obvio para nosotros que la gente quiere que se calle o que no la quieren ahí, pero ella no puede evitarlo".



"Lisa Kudrow como Valerie es tan divertida porque es muy sincera", dice Courteney Cox. “Ella la interpreta con total sinceridad, convirtiéndola en alguien con quien no puedes evitar reírte, a quien apoyas y por quien también sientes una profunda tristeza. Irónicamente, creo que también es por eso que Phoebe sigue siendo un personaje tan entrañable y querido. En realidad, todo se reduce a la increíble Lisa Kudrow”.



Para Jennifer Aniston utiliza una frase casi idéntica para describir a Valerie Cherish: “Me rompe el corazón. También me hace reír. Es entrañable, adorable y adorada”, dice Aniston, quien no suele hablar con la prensa por teléfono, pero aprovechó la oportunidad de hablar sobre su amiga: “literalmente haría cualquier cosa por Lisa Kudrow por el resto de mi vida, por todas mis vidas”, expresó.