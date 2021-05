Angustia, dolor y adicciones: las luchas de los protagonistas de “Friends” desde que terminó el programa hace 17 años

Después de distintos cambios en su fecha de lanzamiento, la producción que trae de vuelta a los protagonistas de Friends llegará de manera oficial el 27 de mayo a la plataforma de HBO Max.

La reunión oficial de la popular serie de televisión no se verá en América Latina en la misma fecha debido a que la plataforma de streaming solo está disponible en EE. UU. Sin embargo, admiradores de la serie de otros países tendrán que esperar a finales de año para verlo.

En el avance de casi tres minutos de duración, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer hablan de cómo han mantenido la amistad, repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas, algo original de la serie.

Los protagonistas también recuerdan los momentos más complicados del peso de la fama y conversan sobre lo que supuso Friends para sus carreras.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En

— HBO Max (@hbomax) May 13, 2021