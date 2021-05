La reunión de “Friends” ya tiene fecha de estreno (quiénes son los invitados de lujo que participarán en el programa especial)

La reunión de Friends se estrenará el 27 de mayo en la plataforma HBO Max, más de un año después de lo previsto por culpa de los atrasos en el rodaje provocados por pandemia del coronavirus.

Los seis protagonistas de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, participarán en el programa especial, que además incluirá la visita de invitados como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham y Justin Bieber.

La banda BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lenon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler y Reese Witherspoon completan las estrellas que participarán.

HBO Max publicó este jueves 13 de mayo un avance de medio minuto de duración en el que se ve a los seis protagonistas de la serie caminar por los estudios de la Warner Bros., donde se rodó el formato.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En

— HBO Max (@hbomax) May 13, 2021