Qué es la enfermedad de Lyme, diagnosticada a Justin Timberlake

El cantante estadounidense Justin Timberlake anunció este día que padece la enfermedad de Lyme, según reportaron medios internacionales. Se trata de una infección que se contrae por la picadura de garrapatas.

De acuerdo con el propio Timberlake, es una enfermedad “increíblemente extenuante”. El artista pidió a sus seguidores que le “envíen luz” por las dificultades que enfrenta en su vida privada:

«He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que os sintáis mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras», expresó en un texto publicado en Instagram, según EFE.

El intérprete afirmó que esta enfermedad puede resultar agotadora a nivel físico y emocional. Durante los últimos dos años ha estado promoviendo su gira Forget Tomorrow Tour.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Luis Rejopachí, médico internista y especialista en medicina biorreguladora, explicó que esta afección es poco frecuente en Guatemala, pues se asocia principalmente a regiones montañosas de Norteamérica.

Se trata de una infección transmitida por la garrapata de venado, conocida en otros países como garrapata de patas negras. Según el especialista, la enfermedad presenta tres estadios con síntomas que van de leves a graves.

Síntomas de la enfermedad de Lyme

Según el portal especializado MedlinePlus, los síntomas en la primera etapa aparecen días o semanas después del contagio. Se asemejan a los de la gripe y pueden incluir:

Fiebre

Escalofríos

Malestar general

Cefalea

Dolor en articulaciones

Molestias musculares

Rigidez en el cuello

Síntomas de la etapa II: entumecimiento o dolor en zonas nerviosas, parálisis o debilidad en músculos faciales y problemas cardíacos, desde palpitaciones hasta dificultad para respirar.

entumecimiento o dolor en zonas nerviosas, parálisis o debilidad en músculos faciales y problemas cardíacos, desde palpitaciones hasta dificultad para respirar. Etapa III: movimientos musculares anormales, hinchazón articular, debilidad, hormigueo, entumecimiento, dificultades del habla y alteraciones cognitivas. En casos graves, puede derivar en encefalitis, indicó Rejopachí.

Tratamiento

De acuerdo con el especialista, el tratamiento consiste en antibióticos. La Clínica Mayo indica que cuanto antes se inicie la terapia, más rápida será la recuperación. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio, incluidas las de sangre.

Finalmente, recuerde que esta información es orientativa y cualquier consulta particular debe ser tratada con un profesional de la salud.