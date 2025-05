Combatir la apnea del sueño: mitos, realidades y el desarrollo de pijamas inteligentes para tratarla

En internet, numerosos usuarios promueven “recetas mágicas” para combatir la apnea del sueño. Sin embargo, es importante diferenciar las creencias populares de los datos respaldados por evidencias médicas.

La apnea del sueño es una alteración que provoca la interrupción de la respiración durante ciertas fases del descanso. De acuerdo con el neurofisiólogo Luis Aceituno, esta condición ocurre entre la segunda y tercera fase del sueño.

Entre los síntomas que podrían indicar la presencia de este padecimiento se encuentran los ronquidos inusuales, dolores de cabeza, sensación de cansancio al despertar, mareos, visión borrosa y zumbido en los oídos.

Según Aceituno, existen dos tipos de apnea del sueño: la periférica y la central. La primera está asociada al aumento del paladar blando en la región de la tráquea, lo cual causa un bloqueo en el intercambio de oxígeno y produce episodios de despertar súbito durante la noche.

Por otro lado, la apnea central se desarrolla cuando el cerebro no envía señales suficientes para que la persona respire mientras duerme.

Mitos y realidades sobre la apnea del sueño

Se afirma que tomar melatonina, colocar cinta adhesiva en los labios y llevar un “diario de preocupaciones” podrían ser estrategias útiles para combatir la apnea del sueño. No obstante, no todas estas recomendaciones son realmente efectivas. A continuación, se analizan algunas de ellas:

1. Pastillas de melatonina

Aunque diversos especialistas indican que, en dosis adecuadas, las pastillas de melatonina puede mejorar la calidad del sueño en ciertos casos, no está comprobado que tenga efectos positivos cuando existe un problema de apnea del sueño. Por ello, es fundamental acudir con un médico especialista para recibir el tratamiento adecuado.

Antes de tomar pastillas o suplementos, consulte a su médico. (Foto Prensa Libre: Freepik)

2. Colocar cinta adhesiva en los labios

Según medios internacionales, esta práctica puede representar un riesgo para la vida del paciente y su eficacia no está comprobada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) señala que uno de los tratamientos recomendados para la apnea obstructiva del sueño es el uso de un aparato bucal, el cual debe ser prescrito por un profesional.

La FDA indica que este aparato se ajusta como un protector bucal deportivo o un retenedor de ortodoncia, tanto en la dentadura superior como en la inferior. Su función es mantener la mandíbula hacia adelante para que las vías respiratorias permanezcan abiertas durante el sueño.

3. Reducir la exposición a la luz azul

De acuerdo con National Geographic, la luz azul puede ser beneficiosa durante el día, pero no en la noche. Esta es emitida por las pantallas de teléfonos inteligentes, televisores, computadoras y otros dispositivos.

Los especialistas recomiendan evitar la exposición a estas pantallas al menos una hora antes de dormir, a fin de reducir el riesgo de insomnio u otros trastornos del sueño. No obstante, esta medida es preventiva. Si ya se padece apnea del sueño, puede ser útil para no agravar la condición, pero no constituye un tratamiento por sí sola.

La exposición a las pantallas afecta la calidad de sueño. (Foto Prensa Libre: Freepik)

4. Diarios de preocupaciones y otros ejercicios mentales

Según Medical News Today, el diario de preocupaciones es un recurso terapéutico empleado en pacientes con ansiedad y trastornos de pánico. Sin embargo, no forma parte de los tratamientos clínicos para la apnea del sueño. Estas prácticas podrían ayudan a conciliar el sueño en casos de insomnio ocasional o ante episodios de estrés, pero no deben considerarse una solución al problema respiratorio.

Pijamas inteligentes: ¿una nueva alternativa para combatir la apnea del sueño?

Investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado pijamas inteligentes capaces de monitorear la apnea del sueño y otros trastornos asociados, según la prensa internacional. Este tipo de pijama puede utilizarse en el hogar, sobresale por su comodidad, facilidad de lavado y elimina la necesidad de acudir a clínicas especializadas para evaluar la calidad del sueño.

De acuerdo con información de la Universidad de Cambridge, estos pijamas integran sensores de tela impresos que detectan la respiración al registrar movimientos de la piel, incluso cuando se usan de forma holgada en el cuello y el pecho.

“Los sensores integrados en el pijama inteligente se entrenaron con un algoritmo de IA ligero y pueden identificar seis estados de sueño diferentes con una precisión del 98.6 por ciento, ignorando los movimientos habituales del sueño, como dar vueltas en la cama. Los sensores, de bajo consumo, únicamente requieren unos pocos ejemplos de patrones de sueño para identificar con éxito la diferencia entre el sueño normal y el desordenado”, indica la Universidad de Cambridge.

Esta tecnología podría ayudar a quienes sufren trastornos del sueño, al permitir una supervisión más cercana del descanso y cómo este puede alterarse debido a cambios en el estilo de vida.

Si usted experimenta alteraciones en su patrón de sueño, es recomendable acudir lo antes posible con un especialista.