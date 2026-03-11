Escenario
Recorrido de Leyendas de Cuaresma: “Entre jacarandas y volutas de incienso”, el evento que revive historias del imaginario guatemalteco
Entre apariciones y relatos tradicionales, el Recorrido de Leyendas invita al público a adentrarse en las historias del imaginario guatemalteco que acompañan la Cuaresma y la Semana Santa.
Representación de la leyenda de Cuaresma, El Espanto Entierro. (Imagen: Cortesía Recorrido de Leyenda GT)
En un recorrido de aproximadamente 50 minutos, el Recorrido de Leyendas de Cuaresma adentrará a los visitantes en historias que permanecen en el imaginario colectivo de Guatemala, especialmente durante esta época litúrgica.
Bajo el nombre “Entre jacarandas y volutas de incienso”, los organizadores llevarán a los participantes a recorrer los senderos de más de 400 años del Cerrito del Carmen, donde se encontrarán con leyendas y personajes que han espantado a más de uno.
Entre apariciones, milagros y personajes que han marcado el tiempo de Cuaresma, este recorrido dará a conocer las historias que se narran durante la Cuaresma y la Semana Santa.
Según los datos brindados por los organizadores, el evento no es recomendado para personas con movilidad limitada, debido a que el recorrido incluye áreas empedradas y gradas.
Asimismo, destacan que la actividad se recomienda para público a partir de los 7 años de edad. Obras como El Espanto Entierro, Sixto Pérez o La visitante de los siete sagrarios, serán parte de las historias que Recorridos de Leyenda Gt presentará.
Fecha:
sábado 21 de marzo
Horario:
19 a 22 horas (recorridos cada 15 minutos)
Lugar:
Parque Cerrito del Carmen, zona 1, Ciudad de Guatemala
Precio:
Q85 por persona (precio especial de Q75 por persona al comprar cinco entradas o más en la misma transacción)
Entradas:
Disponibles en: https://viveloonline.com/shows/699c91e5116e28560cea7e20
