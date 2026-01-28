A 250 años del traslado: la capital recuerda sus raíces prehispánicas y el impacto de los terremotos de 1773

Con la presencia de decanos universitarios, políticos, funcionarios, historiadores y artistas, la Municipalidad de Guatemala conmemoró los 250 años del traslado de la capital al Valle de la Ermita, proceso que inició el 2 de enero de 1776, tras los terremotos de Santa Marta, en 1773, que destruyeron gran parte de la entonces capital, Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala.

La nueva sede del Reino de Guatemala se estableció bajo el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción, en lo que se convirtió en el cuarto traslado de la ciudad. Fue un punto de inflexión en la historia política, administrativa y urbana del país, según explicó el cronista de la ciudad, Miguel Álvarez.

El traslado respondió a la necesidad de reducir el riesgo sísmico y garantizar la continuidad del aparato gubernamental y eclesiástico de la Capitanía General.

Actualmente, la Ciudad de Guatemala se consolida como centro económico, político y cultural, aunque enfrenta desafíos como la expansión urbana, la movilidad y la conservación de su patrimonio histórico.

Expertos señalan que, este aniversario se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el porvenir de la capital.

Durante su intervención, el alcalde Ricardo Quiñónez recordó que en este valle ya existía una gran ciudad del período prehispánico: Kaminaljuyú, asentamiento que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la expansión urbana. “Se tomó la decisión de establecer aquí la capital por su conectividad e impulso comercial. Ya era un punto de encuentro de caminos”, dijo.

También subrayó la relevancia simbólica del sitio, ya que ahí se ubica el kilómetro cero del país. Además, destacó que en la capital confluyen cerca de 750 mil vehículos y unos dos millones de personas cada día.

La Nueva Guatemala de la Asunción se asentó en el actual Centro Histórico, zona 1, que en su origen comprendía al menos 12 cantones. Hoy, la ciudad cuenta con 25 zonas.

Como parte de las actividades conmemorativas, se celebró un panel con expositores como el escritor Francisco Pérez de Antón; la arqueóloga Bárbara Arroyo; y Carlos Soberanis, arquitecto, síndico primero y gerente de proyectos de la comuna.

Pérez de Antón explicó que, antes de establecerse en el Valle de la Ermita, se consideraron otros tres sitios: el valle de Chimaltenango, que carecía de agua; el valle de Jalapa, que tenía recursos hídricos, pero su cercanía con un volcán lo hacía vulnerable a sismos; y finalmente, el valle de la Virgen o de Las Vacas, también conocido como de la Ermita, que fue el elegido.

Por su parte, Bárbara Arroyo hizo un recorrido por los 2 mil años de historia del valle, con énfasis en Kaminaljuyú, donde el control del agua fue clave para el poder de los gobernantes mayas. “Este fue un centro de intercambios culturales y de encuentro”, señaló.

También lamentó que el crecimiento urbano haya borrado muchas de las calzadas y rutas antiguas del lugar.

