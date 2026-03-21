Méndez Vides, Mirciny Moliviatis, David López y Ligia García y García celebran la poesía

El Día Mundial de la Poesía se celebra cada 21 de marzo y es una ocasión para honrar a los poetas, revivir las tradiciones orales de los recitales y promover la lectura, la escritura y la enseñanza de este género literario. Además, busca fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes, como el teatro, la danza, la música y la pintura, así como aumentar su visibilidad en los medios, explica la página de Naciones Unidas.

La poesía se describe como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético mediante la palabra, ya sea en verso o en prosa.

Practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y continentes, la poesía refleja la humanidad común y los valores compartidos. Incluso el poema más simple puede convertirse en un poderoso catalizador del diálogo y la paz.

En este artículo se invitó a cuatro guatemaltecos destacados a compartir un poema, y con su voz dan vida a mensajes de todo tipo: al amor, a la compasión e incluso al espacio exterior.

Gilberto Adolfo Méndez Vides

El premio nacional de literatura 2025 es conocido en el ámbito artístico y literario como Méndez Vides, por su notable trayectoria en la literatura guatemalteca y continental. Entre sus méritos destacan la reconstrucción estética de las miserias sociales, la multiplicidad en la creación de personajes y la exploración de la interioridad del espíritu urbano.

Para el Día de la Poesía eligió un poema del peruano César Vallejo, Ágape. Este habla del silencio y la soledad.

Mirciny Moliviatis

Moliviatis creció en una familia de restauranteros y dirige diferentes restaurantes en Guatemala. Su historia culinaria despegó tras regresar de trabajar en el restaurante elBulli, en España, y estudiar junto a chefs como Ferran Adrià.

En los últimos años ha trabajado en programas de cocina a nivel internacional y fue la creadora de Desafío culinario, que presentó en diferentes temporadas el descubrimiento de nuevos talentos guatemaltecos.

En el 2005, Moliviatis presentó el libro Viviendo la receta Guatemala, por el que ganó el premio Gourmand Award, y durante la pandemia creó un libro digital gratuito llamado 60 recetas prácticas y fáciles para acompañar a los guatemaltecos durante la cuarentena. En el 2025 publicó el libro Música & cocina, junto a Gaby Moreno.

Moliviatis eligió La gran mesa de Neruda, una reflexión sobre el hambre y la solidaridad

David López

David López figura en el listado actual de los 100 niños reconocidos con los Premios Globales a los Niños Prodigio (Premios GCP), una iniciativa mundial que destaca a talentos de diversos orígenes con competencias en áreas como pintura, modelaje, escritura, paleontología, fitness, artes marciales, inteligencia, canto, música, emprendimiento, deportes y otras disciplinas.

La entrega del reconocimiento se realizó en junio pasado en el Parlamento británico, en el Palacio de Westminster, en Londres. Actualmente lidera el club Constelación Quetzal.

Él escribió, junto a su mamá Pamela López, un poema dedicado al universo.

Ligia García y García

La escritora Ligia García y García ha sido docente universitaria en las facultades de Educación, Comunicación y Diseño, y Diplomacia de la Universidad Galileo, en Ciudad de Guatemala; coordinadora de actividades culturales y literarias de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua); creadora de materiales educativos en temas de salud sexual y reproductiva para Centroamérica en la Panamerican Social Marketing Organization (PASMO), con sede en Ciudad de Guatemala.

También ha sido coordinadora de talleres y clubes de lectura y literatura de la Biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín y del Centro Cultural de España en Guatemala; editora de textos en diferentes instituciones académicas, como la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Mariano Gálvez y The Learning Group.

Entre sus libros están Los secretos de Adán y Eva, Amigos con derechos y Poesía los tres tiempos, entre otros. De su libro Siento sin cuenta lee uno de los poemas que forma parte del mismo.