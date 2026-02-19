¿Cuándo será Filgua 2026?

Al finalizar la Feria Internacional del Libro en 2025, se dio a conocer que Alemania será el país invitado para la nueva edición de 2026, que estará dedicada a la premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú.

En una actividad diplomática, el 19 de febrero de 2026, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, confirmó que el evento literario se realizará del 7 al 19 de julio en el Forum Majadas. Esta será la XXIII edición de esta fiesta literaria.

“Filgua es un espacio donde convergen la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, la creatividad de su industria editorial y la participación activa de la comunidad internacional. También es una manifestación concreta de diplomacia cultural, donde la cooperación entre países se expresa a través de la literatura, el pensamiento y el arte”, dijo la ministra Grazioso.

En el acto, junto a la ministra Grazioso, también participaron María Luisa Ramírez, viceministra de Relaciones Exteriores; Hardy Boekle, embajador de Alemania en Guatemala; y César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala.

“Nos toca un tiempo de recrear nuestras ideas, reconstruir nuestro arte, reconstruir nuestra cultura, enaltecer nuestra cultura para que mueva el mundo, que nuestras identidades muevan al mundo, pero también para que nos sintamos orgullosos como voceros de esta gran región latinoamericana”, manifestó Menchú en un video proyectado en el acto.

Alemania llegará a Filgua 2026 con escritores, ilustradores, libros, ideas, historia y mucho entusiasmo para compartir e intercambiar cultura con Guatemala.