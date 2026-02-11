Escenario
Adolfo Méndez Vides: 15 frases del escritor tras recibir el Premio Nacional de Literatura 2025
Estas frases reúnen parte del pensamiento de Adolfo Méndez Vides, desde que recibió la noticia de ser nombrado como el Premio Nacional de Literatura 2025. Habla sobre la lectura, la escritura y su vínculo con Guatemala.
Una imagen de Adolfo Méndez Vides durante el recibimiento de la plaqueta y medalla que le acredita como Premio Nacional de Literatura. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El escritor Adolfo Méndez Vides vivió un día lleno de emociones el miércoles 11 de febrero, cuando recibió el nombramiento como Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" en el Salón Banderas, en el Palacio Nacional de la Cultura.
Estaba acompañado de su esposa, María Elena Schlesinger, sus hijas y nietos. Por ahora es abuelo de nueve niños y jóvenes, y asegura que espera que eventos como estos los inspiren en sus vidas.
Méndez Vides como escritor está cerca de las nuevas generaciones. Casi a diario alimenta su canal de TikTok con reflexiones literarias e historias, además de ver su impresionante biblioteca que es parte de algunos de sus escenarios.
Originario de La Antigua Guatemala, Adolfo Méndez Vides ha sido reconocido con el máximo galardón de las letras en el país, por una trayectoria sólida y constante, profundamente vinculada al pensamiento crítico, la creación literaria y la difusión cultural, a través del Acuerdo Ministerial 39-2026.
Desde temprana edad, su entorno familiar marcó su acercamiento a los libros, y fue allí donde nació su vocación literaria. Sus obras abarcan los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo, con publicaciones en Guatemala, México, Colombia y Nicaragua.
A lo largo de los años, Méndez Vides ha construido una obra “generosa”, como él mismo la define, integrada por novelas, cuentos y relatos que consolidan su lugar en el panorama literario guatemalteco contemporáneo. En entrevistas recientes, sus frases reflejan pensamientos, introspección y memoria, otra manera de conocer al autor.
@mendezvides #literatura #historias #libros #fyp #booktok ♬ sonido original - Mendez Vides
Frases del Méndez Vides
Entre las obras más destacadas de Méndez Vides figuran Luca el vendedor, Las murallas, El leproso, El tercer patio y Babel o las batallas, además de su presencia en numerosas antologías y revistas literarias internacionales.
A través de sus letras es posible conocer parte de sus pensamientos y también recopilamos las frases que han expresado sus emociones desde que se enteró que sería el Premio Nacional de Literatura. Compartimos 15 de ellas: