Adolfo Méndez Vides: 15 frases del escritor tras recibir el Premio Nacional de Literatura 2025

El escritor Adolfo Méndez Vides vivió un día lleno de emociones el miércoles 11 de febrero, cuando recibió el nombramiento como Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" en el Salón Banderas, en el Palacio Nacional de la Cultura.

Estaba acompañado de su esposa, María Elena Schlesinger, sus hijas y nietos. Por ahora es abuelo de nueve niños y jóvenes, y asegura que espera que eventos como estos los inspiren en sus vidas.

Méndez Vides como escritor está cerca de las nuevas generaciones. Casi a diario alimenta su canal de TikTok con reflexiones literarias e historias, además de ver su impresionante biblioteca que es parte de algunos de sus escenarios.



Originario de La Antigua Guatemala, Adolfo Méndez Vides ha sido reconocido con el máximo galardón de las letras en el país, por una trayectoria sólida y constante, profundamente vinculada al pensamiento crítico, la creación literaria y la difusión cultural, a través del Acuerdo Ministerial 39-2026.



Desde temprana edad, su entorno familiar marcó su acercamiento a los libros, y fue allí donde nació su vocación literaria. Sus obras abarcan los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo, con publicaciones en Guatemala, México, Colombia y Nicaragua.



A lo largo de los años, Méndez Vides ha construido una obra “generosa”, como él mismo la define, integrada por novelas, cuentos y relatos que consolidan su lugar en el panorama literario guatemalteco contemporáneo. En entrevistas recientes, sus frases reflejan pensamientos, introspección y memoria, otra manera de conocer al autor.

Frases del Méndez Vides



Entre las obras más destacadas de Méndez Vides figuran Luca el vendedor, Las murallas, El leproso, El tercer patio y Babel o las batallas, además de su presencia en numerosas antologías y revistas literarias internacionales.

A través de sus letras es posible conocer parte de sus pensamientos y también recopilamos las frases que han expresado sus emociones desde que se enteró que sería el Premio Nacional de Literatura. Compartimos 15 de ellas:

1. “Uno no escribe esperando que lo festejen, pero cuando sucede, siente que escogió el camino correcto”.

2. “Que sea el país el que se fije en mi obra me llena de una satisfacción profunda”.

3. “Cuando uno descubre lo que hay detrás de las palabras, ya nadie lo aparta de la lectura”.

4. “La biblioteca de mi abuelo fue el norte de mi infancia...cuando se llevaron esos libros, sentí que se iba una parte de mi niñez”.

5. “Mi biblioteca de hoy es una réplica de la que habitó mi infancia”.

6. “Antes de que publicaran mi primera novela, ya había escrito ocho que nadie leyó”.

7. “Escribir es intentar sorprender, incluso a uno mismo”.

8. “Guatemala, para la literatura, se pinta sola”.

9. “La tecnología no alejó a los jóvenes de los libros; los puso al alcance de todos”.

10. “Leer no es una obligación, es una puerta”.

11. “La lectura nos vuelve un poco más humanos y un poco menos fieras”.

12. “El desafío de escribir consiste en contar historias que interpelen a su pueblo, susciten entendimiento y abran otra dimensión en el universo”.

13. “No pretendo moralizar: solo cuento historias para que los lectores descubran nuevos resquicios en el universo y se sientan vivos”.

14. “La escritura exige concentración y perderse muchas horas en el espacio”.

15. “Si hoy, tras ese esfuerzo prolongado, se me concede este reconocimiento nacional, no me queda sino dar gracias.”





