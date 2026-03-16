Cuándo es el Día Mundial de la Poesía

El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir las tradiciones orales de los recitales y promover la lectura, la escritura y la enseñanza de este género literario. Además, busca fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, así como aumentar su visibilidad en los medios, explica la página de Naciones Unidas.

La poesía se describe como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético mediante la palabra, ya sea en verso o en prosa.

Practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y continentes, la poesía refleja la humanidad común y los valores compartidos. Incluso el poema más simple puede convertirse en un poderoso catalizador del diálogo y la paz.

En Guatemala, nombres como Humberto Ak’abal, Miguel Ángel Asturias, Margarita Carrera y Luis de Lión figuran entre los escritores y poetas que han dejado una huella profunda en la literatura nacional.

La Unesco proclamó el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General, celebrada en París en 1999. El objetivo es apoyar la diversidad lingüística mediante la expresión poética y fomentar la visibilidad de lenguas que se encuentran en peligro.

El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 21 de marzo, conmemora una de las formas más valiosas de expresión e identidad lingüística de la humanidad.