Universidad Rafael Landívar crea premio de literatura y dedica la primera edición a la poesía

La primera edición del Premio de Literatura Rafael Landívar, un certamen anual que busca reconocer y promover la producción literaria guatemalteca, al tiempo que rinde homenaje a la figura del poeta que da nombre a esta casa de estudios, se lanzó la noche del martes 17 de febrero.



Este reconocimiento es organizado por la Universidad Rafael Landívar (URL). La actividad de lanzamiento y convocatoria de desarrolló en el Auditorio Papa Francisco del Campus San Francisco de Borja. S. J., con la participación del rector Miquel Cortés S. J. y Lucrecia Méndez de Penedo, directora de la Cátedra Rafael Landívar.



El premio lleva el nombre de Rafael Landívar (1731–1793), poeta guatemalteco y jesuita, autor de Rusticatio Mexicana (1781), una de las obras más relevantes de la poesía neolatina hispanoamericana. Escrita en latín durante su exilio en Bolonia, Italia, este libro constituye un mural poético que exalta la riqueza geográfica y cultural de América en un momento histórico marcado por diversos prejuicios eurocéntricos.

Las autoridades destacaron en el evento que Landívar, a través de su escritura, recuperó su tierra, construyó una visión de identidad americana y proyectó en la juventud la responsabilidad de ser agente histórico de su propio futuro. "Su legado literario y humanista inspira hoy a esta Universidad que lleva su nombre y orienta su vocación y labor en materia de educación, investigación y proyección", destacaron.



“Landívar ya forma parte de nuestra memoria y archivos culturales. Frente a la mirada eurocéntrica, prejuiciosa e ignorante que todavía predominaba en algunos círculos intelectuales en pleno Siglo de las Luces, Landívar estratégicamente dio una respuesta artística”, expresa la doctora Méndez de Penedo.

Por su parte, Juventino Gálvez, vicerrector de investigación y proyección, comenta que este premio encarna esa visión: un espacio donde convergen formación humanística, indagación rigurosa sobre nuestras realidades y culturas, y compromiso explícito con la vida pública del país y de la región. Porque la literatura, hace ya más de cinco décadas, no se despliega para el encierro académico, sino para transformar la manera en que nos comprendemos a nosotros mismos y a los otros.

Méndez de Penedo, además hizo una reflexión acerca de que sin caer en determinismos simplistas, podría especularse que Landívar, sin la experiencia del exilio, quizá no habría escrito el poema que escribió, o no de esa manera. No lo sabemos. César Brañas, autor del extraordinario poema Viento negro, ¿habría alcanzado mayor relevancia de haber desarrollado su obra fuera del país? Es una pregunta abierta.

Dra. Lucrecia Méndez de Penedo, directora de la Cátedra Rafael Landívar; P. Miquel Cortez Bofill, S.J.; rector de la Universidad Rafael Landívar; Dr. Juventino Gálvez Ruano, vicerrector de investigación y proyección, y Mgtr. Belinda Ramos Muñoz, directora de la gestión de la producción y difusión editorial, en la presentación del Premio de Literatura Rafael Landívar. (Foto Prensa Libre: Cortesía URL)

Otros escritores contemporáneos han sido reconocidos internacionalmente, como Eduardo Halfon o Rodrigo Rey Rosa, cuyas trayectorias muestran la complejidad de esta relación entre pertenencia, desplazamiento y creación.

Para concluir: dentro o fuera del país, lo que sobre todo requiere un escritor es una atmósfera propicia, signada por la libertad de expresión y por oportunidades concretas para su creatividad. Y, de su parte, determinación para escribir a pesar de las dificultades y limitaciones, como lo hizo Landívar y como lo han hecho muchos otros escritores nuestros.

Portada de una edición antigua de "Rusticatio Mexicana", de Rafael Landívar. (Foto Prensa Libre: cortesía URL)



Landívar, en su “exhortación a los jóvenes”, los motiva a cultivar lo mejor de sí mismos mediante el esfuerzo y la persistencia hacia el futuro, dice Méndez de Penedo. Desde su identidad ignaciana, Landívar entiende la literatura como un espacio de reflexión crítica, memoria histórica y construcción simbólica de nación. Promover la palabra escrita es también promover pensamiento, diálogo y sensibilidad frente a los desafíos contemporáneos.

Salve, mi Patria querida, mi dulce Guatemala, salve,

delicias y amor de mi vida, mi fuente y origen. Rafael Landívar





Lineamientos del Premio de Literatura Rafael Landívar

Las autoridades destacan que este reconocimiento surge en un contexto de fortalecimiento del sistema editorial de la URL y de la aprobación de la Política Editorial Universitaria en el 2025, ya que “tanto la política como el premio son coherentes con las funciones sustantivas de la Universidad, su identidad, sus fines y su misión como institución jesuita, que es contribuir a construir y sostener el bien general y, por extensión, el patrimonio cultural nacional y universal”, comenta la magíster Belinda Ramos Muñoz, directora de Gestión de la Producción y Difusión Editorial (Diged).

Ramos agrega que la poesía posee un alto potencial transformador. Es, más que un adorno del espíritu, una herramienta poderosa frente a uno de los analfabetismos más comunes de nuestras sociedades: el analfabetismo emocional, entendido como la incapacidad de identificar, comprender, gestionar y expresar adecuadamente nuestras propias emociones y las de los demás.

"En primer lugar, buscamos reconocer y homenajear la figura y la obra de Rafael Landívar por su aporte a la cultura y al imaginario guatemaltecos, así como por haber construido un referente de identidad institucional", agrega.

Más del premio

Periodicidad: entrega anual.

entrega anual. Géneros premiados: rotativos entre poesía, teatro, narrativa y ensayo.

rotativos entre poesía, teatro, narrativa y ensayo. Primera edición: dedicada a la poesía.

dedicada a la poesía. Participantes: escritoras y escritores guatemaltecos —de origen o nacionalizados— mayores de 18 años.

escritoras y escritores guatemaltecos —de origen o nacionalizados— mayores de 18 años. Condiciones de participación: Sin distinción de género, origen u otras condiciones. Obras originales, completamente inéditas y sin uso de inteligencia artificial. No deben haber sido premiadas ni estar en proceso de publicación o concurso.



Requisitos de las obras

Período de recepción: del 17 de febrero al 31 de mayo del 2026.

del 17 de febrero al 31 de mayo del 2026. Extensión: entre 700 y mil versos.

entre 700 y mil versos. Temática y estilo: libres.

libres. Idioma: español o cualquier otro idioma nacional reconocido por la Ley de Idiomas Nacionales (con traducción al español en el mismo documento).

español o cualquier otro idioma nacional reconocido por la Ley de Idiomas Nacionales (con traducción al español en el mismo documento). Presentación: digital, mediante seudónimo y plica, al correo premiolandivar2026@url.edu.gt

Premio

Diploma de reconocimiento.

Medalla conmemorativa.

Publicación de la obra a través de la Dirección de Gestión de la Producción y Difusión Editorial (Diged), con el sello Cara Parens.

Q30 mil, libres de impuestos.

Ceremonia de premiación: octubre del 2026, durante las actividades conmemorativas del nacimiento de Rafael Landívar y el aniversario de la Universidad.

Más información

Teléfono: (502) 2426-2626, extensión 3126

Correo: vrip-diged@url.edu.gt