Astronomía sin costo: el club liderado por el niño prodigio David López abre convocatoria

Un inquietante proyecto se desarrolla para niños interesados en la astronomía o en aprender algo nuevo en el 2026. David López, uno de los cien menores reconocidos con los Premios Globales a los Niños Prodigio (Premios GCP) del 2025, impulsa la creación de un club de astronomía dirigido por niños para niños y adolescentes en Guatemala.

En una entrevista previa con Prensa Libre, López compartió que el nombre del club es Constelación Quetzal, y que el objetivo es crear un espacio de observación astronómica para niños y jóvenes, donde la astronomía no se enseñe únicamente desde la teoría, sino mediante la práctica directa con telescopios y observaciones guiadas.

Este club, que lleva un nombre simbólico, se enfoca en la formación de capacidades, el fomento de la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el trabajo comunitario.

La propuesta contempla el acompañamiento de expertos en divulgación astronómica y la colaboración de diversas instituciones que promueven la ciencia en Guatemala, entre ellas figuran: My Healing Therapy, Telescopios Guatemala, Pinceladas Nocturnas, NOC Guatemala (IAU), la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), la Asociación Guatemalteca de Investigación y Ciencia Espacial (AGICE), el Colegio Americano Howard Gardner, la Oficina de Astronomía para la Educación de la IAU – NAECGT y el Club de Ciencias de la USAC.

Se conformarán dos grupos: de 2 a 9 años y de 10 a 17 años. Las clases virtuales de astronomía serán una vez por semana y sin costo. Además, se impartirán charlas y talleres en marzo, abril, junio y julio.

Los docentes de escuelas públicas podrán compartir las clases en diferido con sus estudiantes, para que más niños tengan acceso al aprendizaje astronómico.

Los cupos se están agotando con rapidez, pero contemplan que se tendrán otras oportunidades para los intersados. La base es llenar el formulario. Quienes hayan formado parte del club en convocatorias anteriores también deberán llenar el formulario nuevamente.

Fecha:

Clases virtuales de astronomía

Febrero · Mayo · Julio

1 hora a la semana



Charlas y talleres de astronomía, telescopios y ciencias espaciales

Marzo · Abril · Junio · Julio

Hora:

Las indicaciones de horarios y modalidad se darán a conocer por correo electrónico a los participantes seleccionados, se tiene un cupo de 100 estudiantes.

Los talleres especializados (telescopios y otros) se anunciarán en su debido momento, incluyendo su costo, para quienes deseen tomarlos de manera opcional.

Lugar:

Evento en línea

Solicitud de inscripción:



https://astroboydavid.com/convocatoria2026

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar al máximo de la semana y del fin de semana.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Consulte otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR: