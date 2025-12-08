El guatemalteco David López, entre los niños que transformaron el Sol en una aventura científica para la Nasa

Seis niños de América Latina formaron el grupo Constelación Amadic, un nombre creado a partir de las iniciales de sus nombres: André, María, Anna, David, Isabella y Caleb. Juntos participaron en el NASA Space Apps Challenge 2025, el desafío de aplicaciones espaciales de la NASA, realizado del 4 al 5 de octubre de 2025.

Aunque su proyecto no fue seleccionado oficialmente, decidieron continuar con la iniciativa y hacerla pública, con el objetivo de acercar la ciencia a más niños en la región y en el mundo.

Crearon un cuento interactivo titulado Aventuras de una llamarada solar, cuando el Sol estornuda —¡Achuuu!. El mismo se encuentra disponible en español, inglés y portugués en la página https://amadic2025.my.canva.site/.

Disponible en línea, la historia está respaldada por referencias científicas de fuentes confiables. Incluye personajes como don Fausto, el capitán Jorge, Juan Electro, Ricardo y Mía, quienes enfrentan los retos del clima solar.

Los niños y adolescentes quieren llevar este proyecto más allá y hacer diferentes temáticas de ciencia. Por ahora invitan a los niños que entren a este proyecto a dibujar su propia manera de entender el tema y los dibujos que reciban serán publicados en las redes sociales de los integrantes de Amadic.

Una de las imágenes del cuento de Constelación Amadic disponible en línea. (Foto Prensa Libre: constelación Amadic)

¿Cómo nació la iniciativa?

André Mejía, de Honduras comparte que los integrantes se conocían en línea y en una conversación con Anna Brisa Micheff decidieron unir a sus conocidos para crear un proyecto para NASA sobre el clima espacial. "Todos aportaron con sus talentos, unos dibujaron, otros escribieron y otros analizaron las ideas...trabajamos como un verdadero equipo", agrega Mejía.

Incluyeron tres finales alternativos y un cuestionario para comprobar los conocimientos adquiridos.

¿Quiénes integran Constelación Amadic?

Los integrantes del grupo Amadic en Canva crearon un sitio web para el cuento interactivo sobre el clima solar.

David López Aragón – Guatemala

Tiene 10 años, es autor infantil, divulgador científico y apasionado por la astronomía. Cuenta con diplomados universitarios en astronomía y astrobiología. Fue incluido en 2025 entre los Top 100 Child Prodigies del mundo por los GCP Awards, y ganó el International Star Kids Award en la categoría de Astronomía.

Es fundador del Club Constelación Quetzal y organizó, junto a la Vicepresidencia de Guatemala, una observación astronómica en el Palacio Nacional. Es miembro honorario de NOC Guatemala (IAU) y de Genius Gifted.

Lema: “Nunca es demasiado temprano para empezar a cumplir tus sueños.”

André Enoc Mejía Romero – Honduras

Tiene 9 años y es un joven divulgador científico con pasión por la astronomía, los exoplanetas y la exploración espacial. Ha participado en varios desafíos de la NASA y fue reconocido con el People’s Choice Award. Es el primer niño hondureño publicado por NASA JPL.

Crea contenido educativo, diseña proyectos digitales y da conferencias para inspirar a otros niños.

Anna Brisa Micheff Soares – Argentina

Bilingüe en español y portugués, estudia inglés y tiene un enfoque educativo STEAM. Entre sus logros: astronauta análoga por Hábitat Marte, ciudadana científica de la NASA, embajadora latinoamericana de una plataforma de matemáticas en 2023, ganadora de medallas en olimpiadas, autora del libro Despierta, no manchar con otras ideas y múltiples certificaciones internacionales.

Caleb Gabrielle Medina Baloa – Venezuela (residente en Colombia)

Tiene 9 años, es un niño con condición TEA (autismo) y sueña con ser astrofísico, químico y astronauta. Ganó segundo lugar mundial en el Mars Innovation Challenge 2025 con su propuesta de hábitat en Marte, basada en “Energía Néctar” y un molino láser. Actualmente desarrolla hipótesis sobre agujeros blancos.

María Eduarda de Souza Casconcelos – Brasil

Tiene 15 años. Es ganadora de medallas en olimpiadas científicas y musicales. Le gusta tocar el saxofón y fue reconocida como una de las Top 100 Child Prodigies del mundo.

Ashylla Isabella Seade Arai – Brasil

Tiene 14 años. Es medallista en olimpiadas de ciencia y astronomía. Practica ballet y compite en alto rendimiento académico y artístico.