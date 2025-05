David López, el niño guatemalteco que destaca por sus logros entre los cien prodigios del mundo

David López cursa cuarto primaria en Colegio Americano Howard Gardner de Guatemala. Es un niño extrovertido, le apasiona hablar del espacio y su misión no solo aprender sino compartir su conocimiento.

En 2024 destacó porque fue uno de los participantes más jóvenes en el Congreso Espacial Centroamericano, CEC en la Universidad del Valle de Guatemala, en la que participaron cerca de 500 asistentes entre expertos e interesados en esta temática de Japón, Egipto, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Francia y países de América del Sur, así como Guatemala.

Se ha distinguido porque, en su tiempo libre, recibe clases extracurriculares de Química. Además, es el estudiante más joven que ha participado como en el Diplomado de Astronomía de la Universidad Galileo. Actualmente saca los cursos de Diplomado de Astrobiología. Es miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

Durante el CEC 2025 presentó su primer libro llamado ¡Mi Universo!, un viaje divertido por el sistema solar. El libro lo ha presentado en diferentes actividades y también está la venta a través de sus redes sociales en www.instagram.com/astroboydavid/.

En 2025 hizo un calendario astronómico digital para que más personas conozcan los eventos como eclipses, fases de la Luna, entre otros.

El premio de niño prodigio

Los Global Child Prodigy Awards (Premios Globales a los Niños Prodigio, Premios GCP) son una iniciativa única que reconoce, aprecia y premia cada año a los niños prodigio de todo el mundo. Su objetivo es identificar a jóvenes talentos de diversos campos que demuestran habilidades excepcionales en áreas como la academia, las artes, el deporte y la innovación.

Para participar en estos premios, los interesados deben enviar su información y pasar por un proceso que, en el caso del guatemalteco, llevó cerca de medio año.

David compartiendo una charla sobre la Luna en el Museo Miraflores. (Foto Prensa Libre: cortesía familia López)

La notificación para David López llegó por medio de un correo electrónico. Además, las redes sociales de los Global Child Prodigy Awards (Premios Globales a los Niños Prodigio 2025) publicaron su fotografía.

David López Aragón, reconocido entre los 100 niños prodigio y seleccionado para los Premios Globales a los Niños Prodigio 2025, fue preseleccionado entre miles de nominaciones provenientes de 130 países. Será homenajeado en la prestigiosa ceremonia que se celebrará el 26 de junio de 2025, en la Cámara de los Comunes, Parlamento Británico, Reino Unido, según se explica en la comunicación oficial.

López fue seleccionado en la categoría de Ciencias Espaciales y Astronomía. Forma parte ahora de un grupo excepcional de niños que han demostrado logros sobresalientes en diversos campos, como la ciencia, la innovación, las artes, la música, el deporte, el emprendimiento y el impacto social. Este reconocimiento lo sitúa entre una comunidad global de jóvenes talentos cuyo trabajo está forjando el futuro.

Los Premios Globales a los Niños Prodigio, en su tercera edición, se dedicadan a identificar y honrar a niños excepcionales menores de 15 años. El evento cuenta con el apoyo de Charles Group y Hindustan Group of Institutions, dos organizaciones profundamente comprometidas con el empoderamiento de la próxima generación.

En un comunicado, Jose Charles Martin, presidente y director general de Charles Group, comentó: “Los premios celebran el potencial de las mentes jóvenes y su capacidad para cambiar el mundo. Nos enorgullece apoyar esta plataforma que otorga reconocimiento global a estos niños excepcionales”.

“Yo me siento muy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho. Esto lo hago para que Guatemala destaque en astronomía a nivel mundial. También lo hago por los niños a quienes les gusta la astronomía, y para que a muchos más les empiece a gustar. Me siento muy orgulloso de lo que he hecho para mi país”, expresó el representante guatemalteco en entrevista con Prensa Libre.

López también será parte del Libro Anual Global de los Niños Prodigio. Por ahora, David se está preparando para el viaje.

¿Cómo se enteró que estaba entre los 100 niños prodigio 2025?

Mayo ha sido un mes intenso en actividades para el estudiante y niño prodigio. El 3 de mayo dio una conferencia como miembro de AGA sobre la Luna, actividad que se llevó a cabo en el Museo Miraflores.

El lunes 12 de mayo participó en una actividad en Chimaltenango como invitado a una feria científica en la Escuela de la Federación Miguel Hidalgo. Colaboró junto a la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales - AGICE y el NOC Guatemala de la IAU -International Astronomical Union y otros clubes de ciencias. Más de mil quinientos estudiantes asistieron al evento, en el que López dio charlas y explicó cómo utilizar un telescopio.

Al día siguiente, martes 13, la madre del niño, Pamela López, recibió una comunicación electrónica en la que se confirma que forma parte de los 100 niños considerados en la tercera edición de los Global Child Prodigy Awards.

Pamela López y David López en una celebración en casa el día que recibieron la noticia.

Para darle la noticia, esperaron la hora de la cena, partieron un pastel en familia y compartieron la sorpresa.