Festival Centroamérica Cuenta: 33 personajes que participarán en la edición en Guatemala

El Festival Centroamérica Cuenta se ha posicionado como un evento en el que convergen la literatura y otras expresiones artísticas, así como la participación de figuras públicas que conversarán sobre temas de interés para la región. En esta edición, el tema central será la migración.

Esta fiesta literaria se celebrará del 19 al 24 de mayo de 2025 en tres locaciones distintas: Ciudad de Guatemala, Comalapa (Chimaltenango) y Totonicapán. En el evento participarán más de 60 autores de 15 países. Esta edición rendirá homenaje al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967.

Participarán escritores nacionales como Gloria Hernández, Arnoldo Gálvez Suárez, Denise Phé-Funchal y Marcos Antil, entre otros.

Asimismo, se contará con la presencia de invitados internacionales, entre ellos el cantautor Joan Manuel Serrat (España) y los escritores Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Gioconda Belli y Sergio Ramírez (ambos de Nicaragua), entre otros autores extranjeros.

¿Quiénes participarán en el Festival Centroamérica Cuenta 2025?

Según información oficial del evento, estos son los participantes nacionales y extranjeros que se darán cita durante la edición 2025 en las distintas actividades que se llevarán a cabo en el marco del festival:

Guatemala

1. Arnoldo Gálvez Suárez

Escritor de ficción y no ficción. Ha obtenido múltiples reconocimientos literarios, entre ellos el III Premio BAM Letras, en 2015, por su novela Puente adentro, manuscrita en español y traducida al alemán, y el XI Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, en 2009, por su obra Los jueces. Otras de sus obras son:

La palabra cementerio, libro de relatos publicado en 2013 (Punto de Lectura)

Alguien bailará con nuestras momias, colección de tres novelas breves (Sophos, 2023)

2. Denise Phé-Funchal

Escritora y socióloga guatemalteca. Ha publicado diversas novelas, así como la obra dramática Dicen, que forma parte de la colección Nunca más el fuego, y el ensayo José Milla, una biografía. Entre su producción narrativa y poética se encuentran:

Las flores (novela)

La habitación de la memoria (novela)

Manual del mundo Paraíso (poesía)

Buenas costumbres (cuentos)

3. Carmen Lucía Alvarado

Poeta y editora guatemalteca. Ha formado parte de la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Fue subdirectora de la revista electrónica Luna Park y actualmente dirige el proyecto Catafixia Editorial. Coordinó la antología crítica El futuro empezó ayer: apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala (Unesco–Catafixia Editorial).

4. Gloria Hernández Montes

Escritora, catedrática universitaria, tallerista, poeta y miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua desde 2016. Ha formado parte del Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y del Consejo Editorial de la revista La Ermita durante 15 años. Es fundadora de la Asociación Guatemalteca de Literatura Infantil y Juvenil. Algunas de sus obras son:

Sin señal de perdón

Leyendas de la Luna

Curiosabel

Susana Tormentas

La escritoria Gloria Hernández es una de las mujeres guatemaltecas más reconocidas en el ámbito literario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

5. Luis Méndez Salinas

Poeta y editor guatemalteco. Fundador y director del proyecto Catafixia Editorial y de las librerías Catafixia Centro y Santiaguito Libros. Coordinó la antología El futuro empezó ayer: apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala (Catafixia Editorial / Unesco Guatemala, 2012). Entre sus obras más notables se encuentran:

Todas aquí, todas ahora (coautor)

Algún día nos haremos luces (Editorial Cultura, 2010)

Códex (Catafixia Editorial, 2012)

Elogio del hombre solo, plaquette publicada en 2020

6. Marcos Antil

Emprendedor tecnológico de origen maya q’anjob’al. Es impulsor de la educación y la transformación digital, y fundador de la compañía XumaK, la cual dirigió durante 18 años. Es autor de la autobiografía Migrante (2019), donde narra sus vivencias al migrar a Estados Unidos.

7. Negma Coy

Escritora, pintora, tejedora y promotora cultural. Trabaja en comunidad para que el arte y el conocimiento de los pueblos sigan floreciendo. Ha escrito textos en kaqchikel, español y con glifos mayas. Entre sus obras publicadas se encuentran:

XXXK’, soy un búho

Lienzos de herencia

A orillas del fuego, Tz’ula’

Guardianes de los caminos

8. Pamela Guinea

Cineasta y productora guatemalteca con una trayectoria que incluye más de 14 largometrajes, entre ellos: Gasolina, Las marimbas del infierno, Polvo, Tesoros, Nuestras madres, Roza, Boreal, entre otros. Coordina la Muestra de Cine Hecho por Mujeres y el Laboratorio de Creación Cinematográfica para y por Mujeres.

9. Philippe Hunziker

Miembro del Consejo Asesor de Centroamérica Cuenta. Vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Editores y gerente general de Sophos en Guatemala. En 2016, recibió la Orden de las Artes y las Letras en grado de Caballero, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia.

10. Sergio Díaz

Chef con 20 años de experiencia en la industria gastronómica. Se ha desarrollado en un restaurante familiar donde consolidó su carrera culinaria. Se enfoca en la innovación constante, respetando las tradiciones culinarias que han marcado su formación.

Otros países centroamericanos

11. Claudia Neira Bermúdez

La escritora nicaragüense Neira Bermúdez es la directora del Festival Centroamérica Cuenta desde 2015. Se ha desempeñado en los ámbitos de la gestión cultural, comunicación estratégica y relaciones públicas. Además, ha sido editora de medios de comunicación en Nicaragua y también ha fungido como experta de comunicaciones en Estados Unidos y su país natal.

Neira es directora del Festival Centroamérica Cuenta. (Foto Prensa Libre: EFE)

12. Elena Salamanca

Salamanca es una autora salvadoreña conocida por su labor como historiadora, poeta, escritora de ficción y curadora de arte. Ha publicado varios libros multidisciplinarios de poesía, ficción y trabajos históricos académicos. Entre sus obras se encuentran:

Tal vez monstruos

La familia o el olvido (2017)

Landsmoder (2022)

13. Horacio Castellanos Moya

Autor salvadoreño con 13 novelas publicadas y varios libros de relatos y ensayos.

Su primera novela, La diáspora (1989), obtuvo el Premio Nacional otorgado por la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Es vicepresidente del Festival Centroamerica Cuenta. Algunas de sus obras publicadas son:

El asco

Thomas Bernhard en San Salvador (1997)

Moronga (2018)

El hombre amansado (2022)

Castellanos Moya es un autor salvadoreño reconocido. (Foto Prensa Libre: EFE)

14. Gioconda Belli

Poeta y novelista nicaragüense. En 2020, fue condecorada con el Premio de poesía Jaime Gil de Biedma y en 2023 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es una de las escritoras centroamericanas más conocidas por sus novelas, ensayos, poesía y relatos. Entre sus libros publicados se encuentran:

La Mujer Habitada

Sofía de los Presagios

El Pergamino de la Seducción

Waslala

La escritora nicaragüense Gioconda Belli cuenta con una prolífica trayectoria literaria. (Foto Prensa Libre: EFE)

15. Rodrigo Soto

Escritor costarricense que ha publicado una veintena de títulos de diversos géneros literarios. En dos ocasiones ha obtenido el premio nacional de cuento en su país natal. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés y al portugués. Entre sus obras destacadas figuran:

El Nudo (2006)

Figuras en el Espejo (2001)

En la oscurana (2012)

El río que me habita (2017)

El autor Rodrigo Soto participará en actividades del festival. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

16. Sergio Ramírez

Escritor nicaragüense multipremiado que forma parte de los autores latinoamericanos que emergen después del boom literario. Ramírez es cuentista, ensayista, novelista, articulista de opinión y funge como presidente de Centroamérica Cuenta. Entre sus obras más destacadas se encuentran:

Castigo divino (1988)

Sara

Margarita, está linda la mar

El caballo dorado (2024)

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez preside el Festival Centroamérica Cuenta. Además, en la organización están involucrados otros literatos entre los que figuran Horacio Castellanos Moya, Gioconda Belli, entre otros. (Foto Prensa Libre: EFE)

Invitados de otros países

17. Alma Guillermoprieto (México/Estados Unidos)

Es periodista con amplia trayectoria en la cobertura de América Latina. Ha escrito para The New Yorker, The Guardian y El País. Además, fue premiada con el Princesa de Asturias y el MacArthur Fellowship. Autora de ¿Será que soy feminista? y La vida toda.

Retrato de Alma Guillermoprieto. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica cuenta)

18. Ariel Florencia Richards (Chile)

Escritora e investigadora en artes visuales. Autora de Las olas son las mismas e Inacabada (Premio Mejor Novela 2024). Estudia un doctorado en Artes en la Universidad Católica de Chile, con énfasis en género, memoria y performance.

Ariel Florencia Richards forma parte de los autores que participarán en el festival. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta/ Regal Hoffmann & Associates)

19. Carmen Aristegui (México)

Periodista destacada en investigación y análisis político. Dirige Aristegui Noticias y es autora de libros sobre la transición política y la iglesia. Ha sido premiada con el Premio Gabo y otros reconocimientos a su labor.

La periodista Carmen Aristegui estará presente en actividades de Centroamérica Cuenta. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

20. Fernando León de Aranoa (España)

Cineasta galardonado con seis Goyas por El buen patrón. Director de Los lunes al sol, Familia y el documental Sintiéndolo mucho sobre Joaquín Sabina. Ha recibido premios internacionales como la Concha de Oro y reconocimientos de la crítica europea, mexicana e italiana.

Retrato de Fernando León Aranoa. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

21. Haydée Milanés

Cantante, compositora, arreglista y productora musical. Inició su carrera como vocalista en el Cuarteto de Ernán López-Nussa en 1999 y debutó como solista en 2002 con el disco Haydée, producido por Descemer Bueno. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con reconocidos artistas como Chico Buarque, Joaquín Sabina, Omara Portuondo, Lila Downs, Fito Páez, Chucho Valdés, entre muchos otros.

La cantante Haydee Milanés forma parte de los invitados internacionales del festival. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

22. Joan Manuel Serrat

El cantautor español fue acreedor del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Además, ha compuesto más de 300 canciones en catalán y castellano. Entre sus producciones tiene discos dedicados a Antonio Machado y a Miguel Hernández, que constituyen un gran impulso a la difusión de la obra de estos poetas, excluidos durante tanto tiempo de los libros de texto oficiales.

El cantautor Joan Manuel Serrat también forma parte de los invitados del Festival Centroamérica cuenta. (Foto Prensa Libre: EFE)

23. Jon Lee Anderson (Estados Unidos)

Periodista de The New Yorker desde 1998, especializado en América Latina y en perfiles de líderes como Fidel Castro o Javier Milei. Ha cubierto conflictos en Medio Oriente, África y Asia. Autor de obras como Che: Una vida revolucionaria. Ganador de premios como el Maria Moors Cabot. Asimismo, es miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo.

Jon Lee Anderson visitará Guatemala en el marco de esta actividad literaria. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

24. Jorge Volpi (México)

Novelista, ensayista y dramaturgo. Volpi es autor de En busca de Klingsor y Una novela criminal (Premio Alfaguara). Entre las temáticas que aborda se encuentran la ciencia, la política y la justicia. Ha sido traducido a 30 idiomas y ha recibido distinciones como el Premio José Donoso. Dirige el Centro Cultural Condeduque en Madrid.

Volpi es un escritor mexicano cuya obra se ha traducido a diferentes idiomas. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

25. Juan Gabriel Vásquez (Colombia)

Novelista y ensayista traducido a más de 30 lenguas. Autor de El ruido de las cosas al caer, La forma de las ruinas y Los nombres de Feliza (2025). También es traductor y columnista en medios como El País. Además, ha recibido múltiples premios por su labor literaria.

Retrato de Juan Gabriel Vásquez. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

26. Lina Meruane (Chile)

Escritora, ensayista y profesora. Su obra explora el cuerpo, la enfermedad, el feminismo y Palestina. Autora de novelas como Sangre en el ojo y ensayos como Viajes virales. Ha sido ganadora de premios como el José Donoso y Sor Juana Inés de la Cruz.

Retrato de Lina Meruane. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

27. Luis García Montero (España)

Poeta, novelista y director del Instituto Cervantes. Figura clave de la poesía española contemporánea. Premios como el Nacional de Literatura, Adonáis y Poetas del Mundo Latino. Estudioso de autores como Lorca, Bécquer y José Emilio Pacheco.

Luis García Montero, escritor español. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

28. María Ospina Pizano (Colombia)

Escritora y académica. Autora de Azares del cuerpo y Solo un poco aquí, galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Nacional de Novela de Colombia. Además, es doctora en literatura por Harvard y profesora en la Universidad de Wesleyan. Sus temas giran en torno a la violencia, la naturaleza y otras temáticas.

Maria Ospina, escritora española. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

29. Martin Baron

Periodista y editor estadounidense. Fungió como director de The Washington Post entre 2012 y 2021. Asimismo, dirigió el Boston Globe, entre 2001 y 2012. Ha obtenido 17 premios Pulitzer, incluyendo los 11 otorgados a The Post. Su libro más reciente es Frente al poder: Bezos y el Washington Post (2024), un testimonio sobre las corporaciones, la política y la democracia en Estados Unidos.

Editor estadounidense Martin Baron. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

30. Nona Fernández (Chile)

Actriz, novelista y dramaturga. Reconocida por su tratamiento de la memoria y la historia chilena. Autora de Mapocho, Space Invaders y La dimensión desconocida (Premio Sor Juana 2017). También ha escrito teatro con la compañía La Pieza Oscura.

Escritora Nona Fernández. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

31. Pepa Bueno (España)

Periodista y directora de El País desde 2021. Ha trabajado en RTVE y Cadena SER. Reconocida con premios como el Francisco Cerecedo, Ondas y Salvador de Madariaga, por su labor en medios audiovisuales e impresos.

Escritora Pepa Bueno. (Foto Prensa Libre: Festival Centroamérica Cuenta)

32. Raúl Zurita

Escritor y poeta chileno. En 1979 publicó su primera obra, Purgatorio. Ha formado parte de colectivos artísticos y recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2000. Además, obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2016.

33. Richard Ford

Autor estadounidense condecorado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2016. Múltiples críticos literarios lo consideran uno de los mejores escritores norteamericanos de su generación. Ha publicado diversas novelas entre las que figuran La última oportunidad, Incendios, entre otras.

Otros participantes que estarán en el Festival Centroamérica Cuenta 2025