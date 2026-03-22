Tumba del Hermano Pedro en Antigua Guatemala se cerrará y no la abrirá hasta dentro de 100 años

Desde el jueves 19 de marzo del 2026 hasta el domingo 22, la tumba del santo Hermano Pedro de San José Betancourt ha recibido miles de visitas en Antigua Guatemala, en conmemoración de los 400 años de su natalicio.

Desde horas de la madrugada, los peregrinos comienzan a enfilarse en el templo de San Francisco el Grande, donde descansan los restos del primer santo de Guatemala.

“El 19 de marzo de 1626 nace el santo Hermano Pedro en Tenerife, en las Islas Canarias. Y el 21 es otra fecha bonita porque es el día de su bautismo”, explica fray Edwin Alvarado, rector del santuario.

El religioso agregó que se ha abierto la tumba en conmemoración de estos 400 años de su nacimiento, pero además para que los fieles puedan llegar a venerarlo, darle gracias o pedir su intercesión para algún milagro.

“Sobre todo, venir y tener un encuentro con el hermano Pedro. Nosotros decimos: Ver al hermano Pedro y que el hermano Pedro nos mire. Porque en la mirada se entrelazan muchos sentimientos”, dijo.

En un ambiente de profundo silencio que invita a la reflexión y a la oración, alrededor de cinco mil peregrinos han acudido cada día desde diferentes municipios y departamentos del país, como Izabal y Cobán, de donde han llegado grupos numerosos.

“Aquí no hay música, no hay nada, no hay ninguna intervención que distraiga al peregrino, porque el peregrino no es un turista religioso ni anda paseando. El peregrino viene con algo, y la definición del peregrino es: una oración andante. Eso es muy hermoso, todos los peregrinos que estamos viendo entrar son una oración andante”, asegura fray Edwin.

En el lugar también se encuentran otros elementos históricos, como su acta de bautismo, el acta de defunción, así como pinturas y documentos que relatan su vida y obra.

El Templo San Francisco El Grande también resguarda la partida de bautismo del Santo Hermano Pedro, celebrado el 21 de marzo de 1626. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Volverá a abrirse dentro de 100 años

Para abrir la tumba se realiza un rito y una oración especial. Esta está cerrada con dos llaves a los lados, por lo que es necesaria la intervención de dos personas para hacerlo.

“Hay una regla que cubre todo el marco que está cerrado para evitar polvo, smog o algo que venga de afuera, como una bacteria que pueda dañar los restos. Después se agrega una especie de silicón alrededor y queda totalmente sellada la tumba. Por eso, cuando nos dice la gente: ¿qué día van a abrir otra vez?, mire, ahorita se cierra el domingo y no se abre más; de ahí será dentro de 100 años que se vuelva a abrir”, explica el fray.

El 19 de marzo del 2025 se abrió la tumba durante dos días para dar inicio al Jubileo del Santo Hermano Pedro que comenzó en Tenerife, España. Ahora, con el cierre de la tumba del santo Hermano Pedro, que se hará este domingo 22 de marzo, se declarará el cierre de la conmemoración.

Aunque no hay registros que indiquen la fecha exacta del nacimiento del Hermano Pedro, sí se cuenta con el acta que hace constar que fue bautizado el 21 de marzo de 1626. Sin embargo, al llamarse Pedro de San José Betancourt, se cree que pudo nacer el 19 de marzo, día de San José.

Luego de una vida dedicada al servicio del pueblo de Guatemala, el santo Hermano Pedro falleció el 25 de abril de 1667, en Antigua Guatemala, tras haber caído en cama debido al contagio de una infección adquirida mientras atendía a enfermos.

Fue canonizado el 30 de julio del 2002 por el papa san Juan Pablo II, durante su tercera visita a Guatemala, en una ceremonia celebrada en el Hipódromo del Sur, que reunió a más de 700 mil fieles.