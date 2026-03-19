Procesión de San Bartolomé Becerra 2026: recorrido de Jesús Nazareno de la Caída, horarios, parqueos y vías de acceso del quinto domingo de Cuaresma

La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores, del templo de San Bartolomé Becerra, recorrerá la ciudad de Antigua Guatemala este quinto domingo de Cuaresma, cuando cucuruchos y devotas cargadoras lleven en hombros, por más de 21 horas, el cortejo procesional.

La imagen de Jesús Nazareno de la Caída, que data del siglo XVII y fue realizada por Pedro de Mendoza, anunciará la cercanía del triduo pascual, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Según datos de la municipalidad, que citan al escritor Víctor Miguel Díaz, la imagen es venerada desde el año 1600 por vecinos de San Bartolomé Becerra y sale en procesión el Domingo de Lázaro.

La imagen de Jesús Nazareno de San Bartolomé Becerra fue consagrada el 5 de abril de 1987 por monseñor Ramiro Pellecer, destacan datos proporcionados por la comuna, por lo que tiene un alto valor dentro de la Iglesia católica. Al ritmo de la marcha fúnebre “Jesús de San Bartolo”, este cortejo transmite el amor de Jesús.

Ante la magnitud del cortejo procesional, considerado uno de los más emblemáticos y concurridos de Antigua Guatemala, que atrae turistas y devotos nacionales y extranjeros, se debe conocer la planificación vial establecida para esta semana.

Perímetro peatonal

Como parte de la estrategia vial en Antigua Guatemala, se desarrolló un plan de perímetro peatonal donde las personas podrán disfrutar del cortejo sin interrupciones vehiculares. Según datos de la comuna, así queda establecido este perímetro.

Mapa perímetro seguro y peatonal del Quinto domingo de Cuaresma. (Foto: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra

Desde las 3 horas del 22 de marzo, el cortejo saldrá del templo de San Bartolomé Becerra. Datos proporcionados por la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída y la Santísima Virgen de Dolores indican que estos serán los puntos de referencia del recorrido procesional:

Salida: 3 horas

Calzada Santa Lucía: 7 horas

Tanque de la Unión: 10 horas

Escuela de Cristo: 12 horas

Parque Central: 16.30 horas

Iglesia La Merced: 20.30 horas

Cementerio General: 22 horas

Ingreso: 0.30 horas

Mapa del recorrido procesional del Quinto domingo de Cuaresma, de la imagen de Jesús Nazareno de la Caída (Foto: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Parqueos municipales

Tipo de vehículo — tarifa especial MarbEx

(viernes, fines de semana y Semana Santa)

Vehículos: Q20.00

Motocicletas: Q10.00

Microbús: Q30.00

Coster: Q60.00

Buses: Q90.00

Puntos de ingreso a la Antigua Guatemala para el Quinto domingo de Cuaresma de 2026. (Foto: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Parqueos municipales habilitados: