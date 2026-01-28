Dave Bautista y Jason Momoa rompen el estereotipo del cine de acción en “The Wrecking Crew”

El cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto se inspiró en las películas de acción de los años 80 y 90 para dirigir The Wrecking Crew, cinta que lleva a los musculosos Dave Bautista y Jason Momoa no solo a coreografiadas y sangrientas peleas, sino también a mostrar “su lado más vulnerable”.

La película The Wrecking Crew (Equipo Demolición) se estrena el miércoles 28 de enero en Prime Video. El 15 de enero se llevó a cabo una presentación en la Ciudad de Nueva York en la que Moma asistió con Adria Arjona.

The Wrecking Crew narra la historia de un improbable dúo de hermanastros, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), que se ven envueltos en la investigación del asesinato de su padre en Hawái, lo que los conduce a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de gran alcance. Uno es un impulsivo detective; el otro, un hombre disciplinado.

Ambientada en las calles de Hawái, la cinta cuenta con un reparto que incluye a Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin. Está dirigida por Ángel Manuel Soto (Blue Beetle), escrita por Jonathan Tropper y producida por Jeff Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris.

Más de la cinta

“Hay explosiones y sí, hay chistes, pero la película tiene un momento de catarsis en los personajes donde se puede explorar la vulnerabilidad dentro de esta masculinidad tóxica. Y para mí eso fue algo bien bonito, porque no me gusta que las películas no se atrevan a calar profundo en las emociones de los personajes”, dijo el director a EFE.

El objetivo del cineasta es que la audiencia suelte alguna lágrima. Para Soto era clave “mostrar ese lado de la masculinidad” para que la gente se dé cuenta de que “los hombres que admiran”, además de machos, son hombres incluso cuando “abrazan su vulnerabilidad”.

También era importante que este momento de franqueza emocional no ocurriera solo porque “mataron a uno de los personajes” —algo muy común en las películas de acción—, sino que el foco principal fuera “sanar traumas” gracias al hecho de pedir perdón, aunque sea con una pelea y palabrotas de por medio.

“Hay que decir esas cosas. Y espero que al verlo plasmado en estos dos matchup (rivales) inspire a una nueva generación de hombres a ser más vulnerables”, anota el boricua.

Un guiño a los clásicos de los 80 y 90

Soto se inspiró en películas como Lethal Weapon (1987) o Die Hard (1988), que veía con su padre, cintas que, según el director, combinan a la perfección la acción, el humor y “los insultos”.

“Todas esas dualidades, complejidades y paradojas son parte de la experiencia del ser humano. Por lo que poder jugar con eso y controlar el tono fue de las cosas más desafiantes, pero también era exactamente lo que quería provocar”, anota el cineasta, mezclando algunas palabras en inglés mientras habla en español, algo típico en Puerto Rico.

Soto se decantó por “explorar las peleas desde un punto más brutalista”, con muchos puñetazos, sangre y grandes explosiones, y no tanto por un estilo puramente elegante, aunque la cinta también incluye peleas coreografiadas.

“Pero para que no tuviera un giro siniestro, aprovechamos el humor y la comedia para suavizar el impacto”, explica.

Una persecución pensada para el cine

Una de las escenas más épicas de la película es una persecución por una carretera de Hawái. Esta es la “secuencia más difícil” que Soto ha tenido que rodar en su vida, y relata que hasta le salieron “canas” durante el proceso.

“Desde el principio estuve trabajando esa secuencia con el storyboard, con animatics, jugando con Hot Wheels, con muñecos, trabajando junto con mi coordinador de acrobacias, John Valera, con quien ya trabajé en Blue Beetle. Y de repente (me dicen de producción): ‘No, que si es muy caro’… Entonces esa secuencia no se terminó hasta que se puso el último tiro de efectos visuales”, anota Soto.

Pese a que la película se estrena en una plataforma de streaming, Soto ideó esta secuencia épica pensando en cómo se vería en una pantalla de cine “con las bocinas más potentes”.

Proyectos de Momoa en 2026

El 2026 también se perfila como un buen año para el actor. Por ahora, se tiene confirmado el lanzamiento de cuatro películas, además de otros proyectos previstos para el 2027.

Conozca más sobre los proyectos en los que participará Jason Momoa:

Animal Friends

Warner Bros. retrasó el estreno de su película híbrida de acción real (live action) Animal Friends. Esta cinta de aventuras y viajes por carretera llegará a los cines el 1 de mayo del 2026, luego de haber sido programada inicialmente para el 10 de octubre del 2025. Peter Atencio dirige el filme, con guion de Kevin Burrows y Matt Mider.

El elenco lo completan Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Addison Rae, Dan Levy, Lil Rel Howery y Ellie Bamber.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Salió a la luz el primer vistazo oficial de Jason Momoa como Lobo, el brutal cazarrecompensas intergaláctico que debutará en Supergirl: Woman of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 25 de junio del 2026.

Supergirl será la segunda película del nuevo universo cinematográfico de DC impulsado por James Gunn. La superheroína, interpretada por Milly Alcock, apareció brevemente en los minutos finales de Superman y ahora protagonizará su primera cinta en solitario.

El guion, escrito por Ana Nogueira, narra cómo Kara Zor-El celebra su 21 cumpleaños viajando por la galaxia junto a su perro Krypto. En su travesía conoce a una joven llamada Ruthye Marye Knoll y se ve obligada a enfrentar una tragedia que la lleva por un camino de venganza.

En esta nueva propuesta, Momoa luce con un aspecto salvaje que representa fielmente al antihéroe alienígena de los cómics. Aunque aparece apenas unos segundos en el tráiler de dos minutos, su transformación es radical: cabello largo y desordenado, atuendo negro y una chaqueta que resalta su imponente silueta.

El personaje de Lobo fue creado en 1983 por Roger Slifer y Keith Giffen. Nacido como villano secundario, se convirtió en un fenómeno cultural en los años 90. Su carácter violento, extremo y satírico lo posicionó como un ícono del humor negro y del estilo heavy metal dentro del universo DC, según explica Milenio.

Street Fighter

La nueva adaptación de la saga de videojuegos Street Fighter se estrenará en octubre del 2026. Sus personajes se han convertido en los favoritos de los gamers.

Los luchadores callejeros Ryu y Ken se reencuentran cuando Chun-Li los recluta para el Torneo Mundial de Guerreros. Mientras enfrentan una conspiración oculta, deben luchar entre sí y con su pasado, o arriesgarse a la destrucción.

Esta es la tercera adaptación cinematográfica de acción real basada en la serie de videojuegos, tras Street Fighter: La última batalla (1994) y Street Fighter: La leyenda (2009).

Durante la gala de los Game Awards se presentó el primer avance oficial de la película Street Fighter. Jason Momoa interpretará a Blanka, el famoso luchador de piel verde y cabello largo de color naranja, conocido por sus habilidades eléctricas.

Dune 3

Warner Bros. confirmó oficialmente que el estreno exclusivo en cines de Dune 3 tendrá lugar el 18 de diciembre del 2026. La historia sigue a Muad’dib, heredero de un poder inimaginable, mientras ejecuta el antiguo plan de crear un gobernante supremo.

Dune Messiah es la novela de Frank Herbert en la que se inspira esta nueva adaptación. El elenco incluye a Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Robert Pattinson, Josh Brolin y Léa Seydoux.