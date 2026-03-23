Escenario
Jorge Drexler en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el cantante uruguayo ofrecerá en el país
El músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler dará un concierto en Guatemala que formará parte de la gira “Taracá 2026”.
Jorge Drexler promociona la gira "Taracá 2026". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El pasado 13 de marzo Jorge Drexler publicó Taracá, un álbum que incluye colaboraciones y puentes culturales.
De acuerdo con el músico uruguayo, el disco de 11 canciones cuenta con el apoyo de otros artistas por lo que los convierten en un abanico de patrimonio musical que dialoga con distintos orígenes y miradas.
Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama musical internacional. Además, en un apasionado por la construcción de piezas sonoras profundas y ha desarrollado un lenguaje propio en cada una de sus obras.
Catalogado por expertos como una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, con este nuevo álbum Drexler crea puentes entre culturas y sociedades.
“Desde el local de ensayo les anunciamos nuevas fechas para la gira”, publicó Drexler en redes sociales e indicó que visitará Guatemala y otros recintos internacionales con su gira Taracá 2026.
Fecha
Jorge Drexler ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 10 de septiembre del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la capital.
Precios y localidades
- Sillas Black Q990 + Fee Q150
- Sillas Platinum Q790 + Fee Q125
- Sillas Oro Q490 + Fee Q100
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop
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