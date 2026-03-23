Jorge Drexler en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el cantante uruguayo ofrecerá en el país

El pasado 13 de marzo Jorge Drexler publicó Taracá, un álbum que incluye colaboraciones y puentes culturales.

De acuerdo con el músico uruguayo, el disco de 11 canciones cuenta con el apoyo de otros artistas por lo que los convierten en un abanico de patrimonio musical que dialoga con distintos orígenes y miradas.

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama musical internacional. Además, en un apasionado por la construcción de piezas sonoras profundas y ha desarrollado un lenguaje propio en cada una de sus obras.

Catalogado por expertos como una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, con este nuevo álbum Drexler crea puentes entre culturas y sociedades.

“Desde el local de ensayo les anunciamos nuevas fechas para la gira”, publicó Drexler en redes sociales e indicó que visitará Guatemala y otros recintos internacionales con su gira Taracá 2026.

Fecha

Jorge Drexler ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 10 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Sillas Black Q990 + Fee Q150

Sillas Platinum Q790 + Fee Q125

Sillas Oro Q490 + Fee Q100

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

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