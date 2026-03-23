“Taracá”: El nuevo álbum de Jorge Drexler que incluye colaboraciones y puentes culturales

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama musical internacional y el pasado 13 de marzo publicó Taracá, un álbum que propone un nuevo capítulo en su trayectoria creativa.

De acuerdo con Sony Music, Drexler es una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea. Además, con sus 15 discos de estudio ha llevado su música a escenarios de todo el mundo y ha consolidado su propuesta artística marcada por la curiosidad, la experimentación y la sensibilidad poética.

Apasionado por la construcción de piezas sonoras profundas, Drexler ha desarrollado un lenguaje propio en cada una de sus obras, en las que ha explorado emociones y creado puentes entre culturas y sociedades.

“En este momento especialmente fértil de su carrera, el artista comparte hoy con el público Taracá, un disco que se presenta como un trabajo de puentes: generacionales y geográficos, estilísticos y temporales, concretos y simbólicos. Uruguay, Puerto Rico y España son los vértices de esta triada. Con la clave del candombe uruguayo como hilo conductor y transversal, Drexler presenta 11 cortes bellos, sonoros, frondosos, con la letra y el tambor como principales protagonistas en la mayoría de las canciones”, indicó Sony Music.

El álbum

Taracá está disponible en todas las plataformas streaming e incluye 11 canciones. Además, incluye colaboraciones con los artistas siguientes:

Rueda de Candombe

Américo Young

Falta y Resto

Meritxell Neddermann

La rapera puertorriqueña Young Miko

El guitarrista Julio Cobeli

La cantaora Ángeles Toledano

Sony Music recalcó que, a través de estas colaboraciones, el disco se convierte en un abanico de patrimonio musical que dialoga con distintos orígenes y miradas artísticas.

En la producción también participó Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo, Facundo Balta y el propio Drexler. Además, fue mezclado por Carles “Campi” Campón y masterizado por Fred Kevorkian.

“Taracá es una posible onomatopeya del sonido del patrón rítmico fijo que produce el Tambor Chico, uno de los 3 tambores del Candombe, quizás el más extendido de nuestros ritmos afro-uruguayos”, indicó Drexler.

“En su forma más común, un golpe de mano acentuado (TA) va seguido de dos golpes de palo (RA-CA) con la salvedad que el acento de la mano no cae en el primer tiempo del compás (el más fuerte, la “tierra”), sino una semicorchea después. Este desplazamiento genera un efecto rítmico desconcertante tanto en quien lo toca como en quien lo escucha. El eje rítmico parece estar ‘movido’, ‘dado vuelta’”, agregó el músico, compositor y cantante uruguayo.

“Siempre me fascinó el hecho de que el tambor que sirve de metrónomo, de reloj, de andamiaje temporal, señala la tierra del compás, sin tocarla, evitándola, rodeándola. Su latido repetido, desplazado y uniforme produce así una desarticulación del lenguaje

conceptual del ritmo. Una especie de paradoja temporal que a mí siempre me impulsó hacia el aquí y ahora. No sé si ese sentimiento es compartido y no puedo decir mucho más porque estoy muy lejos de entender cómo funciona un sistema infinitamente complejo, como es la maravillosa polirritmia hipnótica del candombe”, concluyó Drexler.

El complemento visual

De acuerdo con Sony Music, la creatividad audiovisual de Taracá ha sido un trabajo inteligente y afilado.

“Los directores Joana Colomar y Rodrigo Méndez co-dirigen los visuales (lyric videos) que sirven de soporte a cada canción -además del videoclip del segundo adelanto, ¿Qué será que es?-. El primer video, Toco madera, lo firmaba Mario Arenas sobre una idea de Jorge Drexler”, dijo Sony Music sobre la multi galardonada obra Drexler, que se caracteriza por ser un diálogo constante entre música, literatura y conocimiento, con letras que transitan con naturalidad entre la poesía y la ciencia.