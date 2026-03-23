BTS regresa a los escenarios: éxito en Netflix contrasta con menor asistencia al concierto en vivo del lanzamiento del álbum Arirang

En directo desde Seúl, la banda de K-pop BTS hizo su esperado regreso a los escenarios al presentar su nuevo álbum Arirang. El concierto, que se realizó como parte de su retorno, lidera el top de la plataforma de streaming en más de 70 países, pese a una menor presencia de público en Seúl.

Medios como BBC destacan que el concierto de regreso de la boyband llevó a sus seguidores a abarrotar el centro histórico de la capital de Corea del Sur. Según datos de la compañía HYBE, unas 104 mil personas asistieron al espectáculo en la plaza Gwanghwamun el sábado recién pasado.

Este concierto marcó su regreso como agrupación, luego de que en el 2022 pusieran en pausa sus carreras musicales para cumplir con el servicio militar. Por su parte, la agencia EFE señala que, según las primeras estimaciones, BTS habría encabezado las listas de streaming en 77 países, incluida Corea del Sur.

El éxito de BTS en Netflix, resalta EFE, llega pese a que “el volumen de fans congregados en Seúl fue menor de lo previsto por las autoridades”. Datos del medio destacan que el desempeño digital contrasta con la presencia de seguidores en Corea, ya que se preveía la asistencia de unos 260 mil aficionados: más de 22 mil dentro del recinto y el resto en áreas aledañas.

EFE informó que las autoridades estimaron una asistencia de al menos 45 mil aficionados, frente a los 104 mil que se congregaron en la plaza Gwanghwamun. Por su parte, el portal FlixPatrol destaca que el concierto de regreso de BTS lideró las visualizaciones de Netflix en más de 70 países.

El retorno de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, según FlixPatrol, alcanzaría el top 3 este lunes en todos los mercados, mientras que su nuevo disco Arirang habría vendido casi cuatro millones de copias el fin de semana, según Hanteo Chart.

BTS IS BACK 🚨



For the first time in almost four years and LIVE on Netflix, please welcome RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook to the stage. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/EaHqK38pSj — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

Transmitido en Netflix, el grupo regresó a los escenarios. Según la plataforma de streaming, la banda afirmó que “BTS ha regresado y está listo para mostrarle al mundo quiénes son realmente”, tras desmentir los rumores de una posible disolución después del servicio militar.

El concierto abrió con “Body to Body”, el primer tema de su nuevo álbum Arirang, con el que buscan mostrar su identidad coreana. Durante la presentación también figuraron canciones destacadas de la agrupación como “Butter”, considerado uno de sus éxitos más reconocidos.