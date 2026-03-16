“No quiero que la exponga”: La razón por la que Christian Nodal demandó a Cazzu por su hija

Christian Nodal y Cazzu nuevamente están en el ojo público, luego de que el cantante de música regional mexicana interpusiera una demanda contra su expareja.

Medios internacionales señalan que Nodal habría presentado la demanda contra su expareja porque la acusa de exponer a su hija Inti en las redes sociales.

En una reciente entrevista con los medios, Nodal señaló que esta demanda está enfocada únicamente en la exposición de la menor en redes sociales y que no tiene relación con aspectos económicos ni con la custodia de Inti.

“Esta demanda va por ese camino, para que no la expongan en redes”, afirmó Nodal recientemente.

El cantante afirmó que su prioridad con esta demanda es que su hija pueda decidir si quiere exponerse o no ante la opinión pública cuando cumpla la mayoría de edad.

Para quienes están sacando de contexto las palabras de Christian Nodal, aquí está la entrevista completa.

1. Nodal responde que apoyará a su hija en lo que ella decida ser (es decir, no porque es hija de cantantes tiene que dedicarse a eso. Inti decidirá en un futuro.) Nodal… pic.twitter.com/R998VsNX9Q — Karli | Nodal (@speedynodal) March 16, 2026

“Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, señaló Nodal, y agregó que quiere evitar que su hija sea “utilizada” como tema de conversación.

Finalmente, el intérprete afirmó que busca resguardar el bienestar de su hija, pese a que, en sus palabras, es consciente de que no siempre ha podido llegar a acuerdos con Cazzu.

Actualmente, según el medio Infobae, Inti vive con su madre, Cazzu, en Argentina, y antes de la demanda de Nodal, la cantante había mantenido una postura más abierta a compartir momentos con su hija.

Lea también: “Qué horrible todo lo que está pasando”: Christian Nodal se pronuncia tras los hechos de violencia en México luego de la muerte de Nemesio Oseguera



