Equinoccio de primavera 2026: por qué regalar flores amarillas el 20 de marzo

El equinoccio se ha convertido en un evento especial para regalar flores amarillas, y la fama de este detalle se ha expandido en los últimos años. Pero ¿a qué se deben las flores en medio de un evento astronómico?

Hay dos equinoccios al año: uno en marzo y otro en septiembre. El de marzo, también llamado equinoccio de primavera, marca el inicio de esta estación y este año ocurrirá el 20 de marzo, a las 8.46 horas.

Ese momento destaca dos símbolos importantes: el Sol, representado con el color amarillo, y la primavera, simbolizada con las flores y la naturaleza.

En la psicología del color, el amarillo representa la luz del Sol, la calidez y la alegría. Además, expresa felicidad y energía.

Por otro lado, una investigación sobre el poder de regalar flores, realizada por la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, revela que quienes dan flores, en comparación con otros regalos, son percibidos como personas exitosas, felices, fuertes, valientes, cariñosas y emocionalmente inteligentes. Además, son personas que aprecian más la belleza y la naturaleza.

Entonces, regalar flores amarillas a los amigos y seres queridos en el equinoccio de primavera celebra el cambio estacional y también resalta la importancia de la amistad y la luz que los amigos aportan a la vida.

No será extraño ver el próximo 20 de marzo a personas con girasoles, margaritas, rosas, gerberas, tulipanes, orquídeas y otras especies florales en tonos amarillos.

Sitios especializados en astronomía explican que el equinoccio marca el momento en que el Sol se encuentra sobre el ecuador, una línea imaginaria en el cielo que corresponde al ecuador terrestre, lo que hace que la duración del día y de la noche sea prácticamente la misma en toda la Tierra. El equinoccio de marzo marca el primer día de la primavera, la cual finaliza con el solsticio de junio.