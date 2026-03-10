Bad Bunny sorprende al cantar en japonés en show del Spotify Billions Club en Japón

¿Cómo suena Tití me preguntó en japonés? El cantante puertorriqueño Bad Bunny cantó en japonés una frase de su famosa canción, lo que emocionó a sus seguidores que asistieron al concierto del sábado 7 de marzo del 2026 en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, Japón.

Ante la presencia de casi dos mil fanáticos que acudieron al Spotify Billions Club Live, el artista interpretó varios de sus éxitos en español, los cuales fueron coreados por fanáticos japoneses y latinos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de entonarTití me preguntó, Bad Bunny sorprendió al público al cantar una frase en japonés. Sus seguidores se llenaron de euforia al escuchar a su ídolo cantar en su idioma. Muchos grabaron el momento, que luego quedó registrado en redes sociales.

Otro momento en que se escuchó al artista hablar en japonés fue durante su canción Yonaguni, que termina con unos versos en ese idioma. “Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón”, confesó el puertorriqueño al anunciar el tema.

Al escuchar que el público cantaba la canción a la perfección, dejó el micrófono, abrió los brazos hacia el cielo y, con una sonrisa, disfrutó el momento en que los fanáticos terminaban la letra.

“Este show es prueba de que la música no tiene idioma”, expresó el cantante. “Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y de todos los latinos que estamos aquí”, dijo en otro momento, al expresar su emoción de compartir con un público que une dos culturas a través de sus canciones.

Durante 90 minutos, el artista hizo un recorrido por sus mayores éxitos, aquellos que superan mil millones de reproducciones en Spotify y que lo llevaron a presentarse por primera vez en un escenario asiático.

El público también disfrutó verlo cantar y bailar con otros temas como No me conoce, La Neverita, Si veo a tu mamá, Dakiti, Callaita, Nueva York y Baile Inolvidable, en un escenario ambientado con dos árboles de cerezo y una bandera puertorriqueña.

El Billions Club Live es el evento con el que Spotify reconoce a los artistas que han superado mil millones de reproducciones en sus canciones. Bad Bunny tiene 29 temas en esta lista y se suma a Miley Cyrus, que tuvo su show en París, y a The Weeknd, que lo celebró en Los Ángeles.