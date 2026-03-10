The Super Mario Galaxy Movie: tráiler revela nuevos personajes y detalles del estreno 2026

Como un regalo por el Día de Mario (MAR10), se realizó un nuevo Nintendo Direct, donde se mostraron avances de la nueva película de Super Mario, The Super Mario Galaxy Movie, que se estrenará el próximo 1 de abril de 2026 en las salas de cine.

La producción contará de nuevo con la participación de actores como Chris Pratt, quien da voz a Mario; Anya Taylor-Joy, a Peach; y Jack Black, al imponente Bowser. Pero también se confirmó que Donald Glover será la voz de Yoshi; Luis Guzmán dará vida a Wart; Issa Rae interpretará a Honey Queen; Brie Larson será Rosalina, y Benny Safdie interpretará a Bowser Jr.

En las escenas del tráiler, presentado el lunes 9 de marzo, se observa la caída del Reino Champiñón y la abducción del Castillo de Peach, en un estilo similar al del videojuego Super Mario Galaxy, pero esta vez como obra de Bowsy, en su intento de rescatar a su padre. Los fanáticos también destacaron la aparición de Wart, un villano que debutó en el clásico Super Mario Bros. 2, como líder de los 8 bits.

Ante la amenaza, Mario, Luigi y la princesa Peach deberán emprender un viaje para reclutar aliados en distintas partes del cosmos y enfrentar la poderosa alianza de los villanos.

Inspirados en Mario Galaxy, Nintendo, Universal e Illumination Studios trabajaron en la producción de esta película, que promete ser una experiencia cinematográfica con escenas de acción y secuencias que los fanáticos del videojuego podrán reconocer. Además, contará con una gran cantidad de mundos coloridos que conducen a una travesía por múltiples rincones de la galaxia.

The Super Mario Galaxy Movie llega tres años después de Super Mario Bros., la cual se estrenó el 5 de abril de 2023 y se catalogó como uno de los mayores éxitos de la animación.

El videojuego Super Mario Bros. fue lanzado en Japón el 13 de septiembre de 1985. Para celebrar el 40 aniversario del juego, en 2025 Nintendo lanzó una serie de 40 cartas coleccionables digitales en la aplicación Nintendo Today, para que los fanáticos puedan descargarlas. La marca liberará nuevas tarjetas cada miércoles hasta el 10 de junio de 2026.

Aunque la fecha no coincide con la de su lanzamiento, el 10 de marzo es considerado el Día de Mario. Esto surgió como una ocurrencia de los fanáticos, quienes al abreviar marzo 10 como MAR10 encontraron la coincidencia con el nombre del personaje.

La idea se hizo popular hasta que, en el 2016, Nintendo decidió oficializar la fecha como el Día de Mario, al organizar actividades especiales, promociones y eventos para celebrarlo.