Ivanna Ortiz: la mujer acusada de disparar contra la residencia de Rihanna en Los Ángeles

Como Ivanna Ortiz, de 35 años, fue identificada la mujer arrestada por supuestamente haber disparado contra la residencia de la cantante Rihanna, en Beverly Crest, una zona exclusiva de Beverly Hills.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, la aprehensión se realizó bajo la sospecha de intento de asesinato, tras disparar contra el inmueble de la artista en repetidas ocasiones con un rifle tipo AR-15.

El ataque se registró el domingo 8 de marzo, cerca de las 13.21 horas. La mujer, a bordo de un Tesla blanco, se habría estacionado frente a la vivienda y, sin descender del vehículo, disparó contra la casa, con lo que logró impactar al menos cuatro balas en el inmueble.

Vecinos comentaron a medios internacionales que escucharon fuertes disparos en el barrio, lo cual causó asombro, pues el lugar suele ser tranquilo. La Policía de Los Ángeles fue alertada y, al llegar, encontró varios casquillos de rifle de asalto.

Agentes iniciaron una persecución hasta alcanzar a la sospechosa, a unos 12 kilómetros de la residencia, donde lograron arrestarla. Hasta el momento se desconocen los motivos que la habrían llevado a cometer el ataque.

Rihanna, su pareja, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, y sus tres hijos se encontraban en el interior de la residencia, pero ninguno resultó herido. La artista no se ha pronunciado sobre el incidente.

Mientras tanto, la mujer, residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de US$10 millones.