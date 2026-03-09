Mujer dispara contra la casa de Rihanna y es arrestada tras persecución policial

Una mujer de 30 años, cuya identidad no ha sido revelada por la Policía, fue capturada en California luego de que presuntamente disparó en repetidas ocasiones contra la residencia de la artista barbadense, Rihanna.

El hecho ocurrió el domingo 8 de marzo, alrededor de las 13.15 horas (14.15 horas en Guatemala), cuando las autoridades recibieron reportes de disparos en Beverly Hills, California. Al llegar, verificaron que el inmueble pertenecía a la cantante y hallaron varios casquillos de rifle de asalto.

La sospechosa se habría detenido frente a la vivienda de la artista a bordo de su vehículo y, sin descender de este, habría disparado unas 10 veces contra el inmueble con un rifle AR-15. Cuatro balas impactaron la vivienda y al menos una penetró la pared, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles a medios internacionales.

La mujer intentó escapar conduciendo un Tesla blanco, pero la Policía le dio seguimiento en helicóptero hasta el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante, donde fue arrestada. En el interior del vehículo encontraron un rifle de asalto.

Las autoridades no revelaron la identidad de la sospechosa; solo se sabe que llevaba el cabello trenzado y vestía una blusa color crema.

Al momento del ataque, Rihanna se encontraba en el interior de su vivienda, pero no resultó herida. Sobre su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos, se desconoce si estaban o no en el lugar. La cantante no se ha pronunciado sobre el incidente; sin embargo, una fuente cercana a la familia declaró al California Post que “todos están bien”.

Según medios internacionales, Rihanna ya ha sufrido otros incidentes en su residencia. En el 2018, en Hollywood Hills, un hombre de 27 años saltó una valla y acampó en el lugar durante unas 12 horas, hasta que fue descubierto por uno de sus asistentes. El individuo fue identificado como Eduardo León y recibió una orden de alejamiento de 10 años.