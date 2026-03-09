Qué dijeron los exesposos de Britney Spears tras su arresto en California

El próximo lunes 4 de mayo, la cantante estadounidense Britney Spears deberá comparecer ante un tribunal, luego de su arresto en California por conducir bajo los efectos del alcohol.

La artista fue detenida la madrugada del 4 de marzo, cerca de su vivienda en el condado de Ventura, California. Aunque horas después quedó en libertad, debe aclarar su situación legal ante las autoridades, mientras se esperan los resultados de los análisis que le fueron practicados.

El incidente ha causado revuelo en el mundo de la farándula. Incluso medios internacionales han consultado la opinión de sus dos exesposos respecto del caso de Spears.

“Cuando se trata de personas que cometen errores, lo entiendo. Creo que todos merecen privacidad y espero que la prensa haya aprendido de lo ocurrido en el pasado, que le den la privacidad que necesita”, dijo Sam Asghari, actor iraní con quien Britney estuvo casada entre el 2022 y el 2024.

El actor fue abordado durante una entrevista en Fox News y, aunque el diálogo estaba centrado en temas internacionales, fue consultado sobre la situación de su exesposa, pregunta en la que evitó profundizar para no alimentar la polémica.

Asghari solicitó el divorcio en agosto del 2023, 14 meses después de la boda, y lo justificó por “diferencias irreconciliables”.

Por su parte, Kevin Federline, exesposo y padre de los dos hijos de la cantante, también se pronunció al respecto. A través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, expresó su preocupación y su deseo de que Britney reciba la ayuda que necesita.

“Kevin espera lo mejor para Britney y si la ayuda es necesaria, espero que ella no se resista ni a quienes tratan de apoyarla”, dijo el abogado.

Britney estuvo casada con Federline del 2004 al 2006, con quien tuvo dos hijos, Sean y Jayden. En el 2006 ella pidió el divorcio. Después de una larga disputa legal, en el 2007 se le concedió la custodia al padre de los niños.

Tras el incidente, un portavoz comunicó que Spears tomará tiempo para estar con sus hijos, mientras su familia trabaja en un plan para que pueda retomar su bienestar y su carrera.