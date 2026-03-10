“El lago de los cisnes” en Guatemala 2026: El Ballet de San Petersburgo se presentará en el país

Considerado por especialistas como uno de los ballets más famosos y queridos del repertorio clásico, El lago de los cisnes sigue cautivando al público debido a su potente historia de amor y magia.

La productora NiuMark confirmó este martes 10 de marzo que ese espectáculo se presentará en Guatemala.

“La obra relata la historia del príncipe Sigfrido y Odette, una princesa convertida en cisne por un hechizo, en una puesta en escena que combina virtuosismo técnico, elegancia y una profunda carga emocional. Además, estará acompañada por la inmortal música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky”, indicó la productora.

Reconocida internacionalmente por su excelencia artística y la fidelidad a la tradición del ballet ruso, la compañía del Ballet de San Petersburgo presentará una producción que destaca por su elegante coreografía, el talento de sus solistas y el impecable trabajo del cuerpo de baile.

De acuerdo con Niumark, el espectáculo en Guatemala promete una velada inolvidable para los amantes de las artes escénicas y para quienes deseen disfrutar de una de las obras maestras del ballet clásico en un escenario emblemático de la cultura nacional.

Fecha

La emblemática obra El lago de los cisnes se presentará en Guatemala, el viernes 15 de mayo del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 20 horas.

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Precios y localidades

Platea central | Q900 + cargo por servicio

Platea lateral - Q800 + cargo por servicio

Balcón I - Q625 + cargo por servicio

Balcón II - Q450 + cargo por servicio

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de tickt.live/gt

