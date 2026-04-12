“Creí que estaba lista”: Karol G habla de su ruptura con Feid y de sus gustos personales

Karol G se convertirá en la primera mujer latina en presentarse en el festival de música Coachella, donde destacan figuras como Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Previo a su primera presentación, la cantante reveló nuevos detalles de su reciente ruptura con el cantante Feid.

Luego de ser portada en la revista Playboy, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro habló sobre su pasado amoroso y las razones de la ruptura con el intérprete de “Luna”, lo cual habría confirmado en la revista.

En su momento, dejó claro que buscaba vivir su soltería y disfrutar el proceso. En la conversación destacó que intenta dejar todo atrás, ya que en su entorno social se le enseñó a entregarse por completo en una relación; además, señaló que en su soltería ha tenido sus momentos evolutivos más importantes.

Fue en una entrevista en el pódcast Call Her Daddy donde confesó a Alexandra Cooper que habló a profundidad de su ruptura con Feid. Esta producción, publicada como parte de la promoción de su presentación en Coachella, reveló nuevos detalles de la relación.

Entre temas como su evolución musical y su vida, la conversación se adentró en la reciente ruptura, donde confesó atravesar un proceso personal que la ha llevado a priorizarse a sí misma y a su crecimiento personal.

Karol G confesó que esta decisión se dio en un momento en el que tendía a entregarse a una relación y diluirse en ella. Este proceso, según explicó, la llevó a replantearse la forma en que se entrega a una relación y los límites que está dispuesta a establecer.

Parte de la confesión resaltó que ella se planteó dar un paso más decisivo en su relación con el intérprete de “Ferxxo 100”, pero que una voz interna interfirió en ese pensamiento e impidió que se efectuara.

“Creí que estaba lista, pero simplemente la vida me dijo: Todavía no”, pensamiento que asegura decidió seguir y darse la oportunidad de replantear sus conexiones amorosas.

Como parte de este redescubrimiento, confesó no estar apresurada por conectar emocionalmente con alguien, sino que busca enfocarse en su carrera artística. “Simplemente estoy disfrutando de mí”, destacó.

En un momento también involuntario, la conversación se adentró en el tipo de gustos de Karol G para una pareja, donde confesó sentirse atraída por los “chicos malos”. Indicó que sus preferencias se centran en ese tipo de hombres que parecen ser malos, pero que en realidad son tranquilos.

Mientras tanto, se prepara para dar dos presentaciones en Coachella: una este 12 de abril a las 22.55 horas (Guatemala) y la segunda el próximo 19 de abril.