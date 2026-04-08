Karol G confiesa sentir presión para moderar sus declaraciones sobre ICE: “No solo quiero decir ‘Fuera ICE’ y que nada surja de ello”

Las acciones efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la captura de personas migrantes en Estados Unidos han desatado una infinidad de críticas e indignación por parte de personalidades del entretenimiento; sin embargo, Karol G expresó que ha sido advertida de no hacerlo.

En una entrevista con la revista Playboy, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, compartió un espacio íntimo en el que habló sobre su vida y carrera. Destacó que ha recibido consejos de quienes le advierten que pronunciarse en contra de ICE podría tener represalias.

El tema surgió luego de ser consultada sobre si utilizaría su presentación en espacios como Coachella para abordar temas políticos. Ante ello, la intérprete de Milagros compartió que le han aconsejado evitar referirse a la situación migratoria de Estados Unidos, en especial a las acciones de ICE.

La intérprete de Mañana será bonito destacó que le han advertido que hacerlo podría traerle represalias, como el retiro de la visa.

“La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez recibas una llamada al día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’”, recalcó Karol G, mientras analizaba la situación.

Asimismo, remarcó que le han advertido que, al hacerlo, se convertiría en carnada de “algunas personas que quieren demostrar su poder”.

Su paso por la revista llega a días de su presentación en el festival Coachella, celebrado en el desierto del sur de California, donde se consolidará como la primera latina en presentarse. Agencia EFE destaca que la cantante admitió que estaría dispuesta a usar la frase “ICE Out” (ICE fuera), aunque confesó que su equipo “la mataría”.

La cantante se presentará los domingos 12 y 19 de abril, y recalcó que es la primera colombiana en llegar a ese escenario. “Pensé que esta sería mi consagración, pero, de hecho, siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como el artista del mismo calibre del escenario que voy a pisar”, recalcó a Playboy.

Una cita de CNN destaca que la artista originaria de Medellín habría expresado su deseo de manifestarse en contra de ICE sin enfrentar represalias. Asimismo, destacó que busca representar a su comunidad.

“Lo que te estoy diciendo es que, como ser humano, quiero que eso signifique más. No estoy diciendo que no lo voy a hacer; lo que estoy diciendo es que lo haría, y lo haría con el alma. Pero me quiero sentar y entender, en mi cabeza, ‘esto es lo que eso significa’”, recalcó Karol G.