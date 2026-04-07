Luis Méndez Salinas: perfil del nuevo ministro de Cultura y Deportes en Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes tiene un nuevo titular, a más de dos años de que la arqueóloga Liwy Grazioso Sierra asumiera el cargo al inicio del gobierno de Bernardo Arévalo. Según dio a conocer el Gobierno este 7 de abril, el nuevo titular de la cartera es el escritor, editor y gestor cultural Luis Méndez Salinas.

La noticia del nombramiento se conoció 24 horas después de que el presidente anunciara la salida de Grazioso de la cartera. La juramentación de Méndez Salinas se efectuó antes de las 16 horas.

El nuevo ministro tiene estudios en Arqueología y es fundador del proyecto Catafixia Editorial, en el 2009. Asimismo, fundó el sello Maíz y Olivo Ediciones, en el 2021.

En su trayectoria, Méndez Salinas ha sido coautor del libro Todas aquí, todas ahora. Una constelación de voces para pensar Guatemala y ha participado en la Feria del Libro de Frankfurt y en la Feria del Libro de Madrid, según destaca su perfil en Centroamérica Cuenta.

Datos compartidos por el Ministerio de Cultura y Deportes destacan que el nuevo titular fue editor, entre el 2012 y el 2025, de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala.

Asimismo, fue parte del Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes entre el 2014 y el 2020.

Luis Méndez Salinas también ha publicado algunos libros de poesía, como Sí… algún día nos haremos luz, del 2010, y Códex, del 2012.

Como parte de su perfil profesional, el Gobierno destaca que el nuevo ministro fue miembro fundador de la Asociación 32 Volcanes. Además, en su trayectoria, Méndez Salinas también ha colaborado en revistas académicas y literarias de Latinoamérica.

Hasta el momento, no se ha informado si el nuevo titular realizará cambios en el equipo del Ministerio de Cultura y Deportes, que está conformado por Rodrigo Carrillo, viceministro de Cultura; Francisco José Joaquín Aguilar, viceministro del Deporte y la Recreación; y Laura Cotí Lux, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural.