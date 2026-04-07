Escenario
Anuncian actividad con marimba abierta a todo público en Antigua Guatemala
Baile con marimba y tradición se unen en una actividad abierta al público en Antigua Guatemala, el sábado 11 de abril.
La marimba es un símbolo patrio y el baile es una de las formas de disfrutarla. Antigua Guatemala tendrá un espacio para compartir. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Guatemala cuenta con talentos marimbísticos importantes que han creado piezas que representan la cultura del país; nombres que se han hecho famosos y guardan detalles de épocas representativas.
Sin duda, una de las maneras en que los guatemaltecos disfrutan de la marimba es por medio del baile, y esta actividad busca crear un espacio dedicado a quienes quieren moverse al ritmo de las notas musicales.
La tarde del sábado 11 estará animada durante tres horas con las notas de las marimbas Kinich Ahau y Sentimiento Antigüeño, quienes se presentarán en las instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA).
Fecha:
Sábado 11 de abril
Hora:
15 a 18 horas
Lugar:
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), 5a. calle oriente, Antigua Guatemala.
Precios y localidades:
Actividad gratuita
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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