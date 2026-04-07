Anuncian actividad con marimba abierta a todo público en Antigua Guatemala

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Anuncian actividad con marimba abierta a todo público en Antigua Guatemala

Baile con marimba y tradición se unen en una actividad abierta al público en Antigua Guatemala, el sábado 11 de abril.

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En 1978 la marimba fue declarada instrumento nacional y 21 años después se consideró como símbolo patrio, por tal motivo cada 20 de febrero se conmemora el día nacional de la marimba. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La marimba es un símbolo patrio y el baile es una de las formas de disfrutarla. Antigua Guatemala tendrá un espacio para compartir. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Guatemala cuenta con talentos marimbísticos importantes que han creado piezas que representan la cultura del país; nombres que se han hecho famosos y guardan detalles de épocas representativas.

Sin duda, una de las maneras en que los guatemaltecos disfrutan de la marimba es por medio del baile, y esta actividad busca crear un espacio dedicado a quienes quieren moverse al ritmo de las notas musicales.

La tarde del sábado 11 estará animada durante tres horas con las notas de las marimbas Kinich Ahau y Sentimiento Antigüeño, quienes se presentarán en las instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA).

Fecha:

Sábado 11 de abril

Hora:

15 a 18 horas

Lugar:

Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), 5a. calle oriente, Antigua Guatemala.

Precios y localidades:

Actividad gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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