Daddy Yankee es nombrado persona del año 2026 por la Academia Latina de la grabación

La Academia Latina de la Grabación anunció que el multiganador del Latin GRAMMY y multinominado al GRAMMY Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, será la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

La academia reconoce que el cantante Daddy Yankee, pionero e impulsor de la globalización del reguetón y será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios. Su trayectoria representa un ejemplo de superación personal, resiliencia y creatividad.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación”.

“Este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

Desde sus inicios humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja —marcada por la violencia, la censura y la exclusión— con un lenguaje musical propio. En un contexto en el que el reguetón era estigmatizado por la sociedad, él no solo defendió el arte, sino que también contribuyó decisivamente a su legitimación cultural.

El punto de inflexión histórico llegó en el 2004 con Barrio fino, un álbum que redefinió la música latina en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums. Con el fenómeno global de “Gasolina”, Daddy Yankee internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones. Se convirtió en el primer artista intérprete de reguetón en realizar una gira internacional, al visitar más de 29 países y llevar la música urbana a escenarios de todo el mundo. Entre sus éxitos internacionales destacan Limbo, Con calma y Dura, que alcanzaron el número uno en múltiples países.

Su impacto en las listas musicales es histórico y sostenido. Despacito, escrita en colaboración con Erika Ender y Luis Fonsi, marcó un antes y un después en la industria musical: 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, 56 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs y más de 8,900 millones de reproducciones, lo que la consolida como uno de los fenómenos musicales más grandes de todos los tiempos.

En el 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música profesional y señaló que Legendaddy sería el último álbum de su carrera. Posteriormente, “La Última Vuelta World Tour” se consolidó como una de las giras latinas más lucrativas de la historia. En su etapa más reciente, Daddy Yankee ha desarrollado una nueva fase creativa orientada a la música con propósito, al integrar reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. Su álbum más reciente, Lamento en baile, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay.

El impacto social de Daddy Yankee es igualmente contundente. Es un agente de cambio en Puerto Rico, al ofrecer programas sociales y educativos a través de su fundación, y demostrar un compromiso real y consistente con las comunidades más vulnerables. En años recientes, su inversión estratégica en el deporte —desde el equipo de béisbol los Cangrejeros de Santurce hasta la NBA Basketball School en Puerto Rico— confirma una visión de legado orientada al desarrollo de futuras generaciones de atletas.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre del 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY. El concierto tributo contará con versiones de su repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos cercanos.