¿Qué le regaló Elena Rose a Ricardo Arjona? Así fue el momento antes de cantar “Fuiste tú”

En sus redes sociales, Ricardo Arjona ha compartido videos e imágenes en los que canta junto a Elena Rose, nominada 14 veces a los premios Grammy y Latin Grammy. La cantautora venezolana es considerada una de las artistas emergentes más prometedoras de la música latina.

Desde su debut como cantante en el 2020, ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Mora, Danny Ocean, TINI, Boza y Young Miko, y como compositora ha escrito éxitos para artistas como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez y Christina Aguilera, entre muchos otros.

Actualmente, Arjona se presenta en Miami, Florida, en el Kaseya Center el 2 y 3 de abril. El sábado 4 descansará, y en la semana del 5 de abril tendrá nuevas presentaciones en ese recinto.

En sus redes sociales, Ricardo Arjona compartió el momento en que ambos artistas cantaban Fuiste tú.

Durante el evento, Elena Rose también llevó un presente a Arjona. "Te traje unos Pirulines de Venezuela...porque Venezuela te quiere mucho", le dice mientras le entrega un bote. Los pirulines son un ícono venezolano: pequeños barquillos rellenos de avellana. "Yo quiero a Venezuela también y tengo un pedacito de Venezuela en casa", le responde el guatemalteco quien está casado con la venezolana Deisy Arévalo.

"Tomo estas dos noches, con su permiso, para llevármelas conmigo a cualquier parte. Miami, un paseo por nuestra Latinoamérica y un punto de reunión entre quienes siguen buscando su tierra a la distancia. Vamos por tres más. Cosas que pasan", dijo mientras mostraba diferentes momentos de sus presentaciones.

El videoclip de esta canción se lanzó el 9 de febrero del 2012 junto a Gaby Moreno, y ese año Arjona dijo que, para realizarlo, viajó a diferentes lugares del país, entre estos Panajachel, Sololá, para mostrar al mundo la belleza de Guatemala.

Dicho tema se desprende de su disco Independiente, que se lanzó el 4 de octubre del 2011.

Ricardo Arjona se encuentra actualmente en su gira Lo que el seco no dijo. Entre enero y marzo ha visitado la Ciudad de Nueva York, Boston y Colorado, por citar algunos ejemplos.

El artista guatemalteco también se presentará en Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.

Recientemente, Ricardo Arjona confirmó que será el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, al inaugurar el recinto con un concierto programado para el 20 de diciembre del 2026.

Conciertos pendientes

El cantautor de Dime que no y Mujeres publicó el calendario completo de conciertos en Estados Unidos y las fechas restantes de este mes.

Abril

02 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

03 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

05 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

06 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

07 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

10 abril — Bridgestone Arena — Nashville, Tennessee

11 abril — State Farm Arena — Atlanta, Georgia

13 abril — Capital One Arena — Washington, D. C.

16 abril — Santander Arena — Reading, Pensilvania

17 abril — Etess Arena Hard Rock — Atlantic City, Nueva Jersey

24 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico

25 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico

26 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico