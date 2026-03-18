Escenario
El recorrido de Ricardo Arjona por EE. UU. continúa: agenda completa y próximos conciertos
Ricardo Arjona continúa con su gira en EE. UU., suma 18 conciertos y mantiene fechas pendientes en su recorrido.
Ricardo Arjona promociona la gira "Lo que el SECO no dijo" y presenta más de 30 conciertos en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
Ricardo Arjona ha publicado en sus redes una actualización de su gira Lo que el seco no dijo. Las presentaciones del guatemalteco no se detienen desde su comienzo en Guatemala a finales del 2025, durante una residencia en el país.
El cantante y productor musical, de 62 años, ha tenido a la fecha 18 presentaciones exitosas en Estados Unidos. Empezó el 30 de enero en Chicago y también ha visitado Carolina del Norte, Nueva York, Colorado, California, Las Vegas, Nevada, por dar algunos ejemplos.
El 20 de marzo estará en Arizona y pronto visitará también Houston, Tennessee, Florida, Pensilvania, entre otros. Cerrará el Tour USA con una parada en Puerto Rico. En total son 36 presentaciones del guatemalteco.
El artista guatemalteco también se presentará en Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.
Recientemente, Ricardo Arjona confirmó el jueves 12 de marzo que será el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, al inaugurar el recinto con un concierto programado para el 20 de diciembre del 2026.
Conciertos pendientes
El cantautor de Dime que no y Mujeres publicó el calendario completo de conciertos en USA y las fechas que faltan.
Enero
30 enero — Allstate Arena — Chicago, Illinois
Febrero
03 febrero — Spectrum Center — Charlotte, Carolina del Norte
07 febrero — UBS Arena — Elmont, Nueva York
11 febrero — Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York
12 febrero — Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York
14 febrero — TD Garden — Boston, Massachusetts
18 febrero — Ball Arena — Denver, Colorado
21 febrero — Golden 1 Center — Sacramento, California
24 febrero — Climate Pledge Arena — Seattle, Washington
25 febrero — Moda Center — Portland, Oregón
27 febrero — T-Mobile Arena — Las Vegas, Nevada
28 febrero — Intuit Dome — Los Ángeles, California
Marzo
05 marzo — SAP Center — San José, California
08 marzo — Maverik Center — Salt Lake City, Utah
11 marzo — Acrisure Arena — Palm Desert, California
12 marzo — Pechanga Arena — San Diego, California
14 marzo — Chase Center — San Francisco, California
15 marzo — Honda Center — Anaheim, California
20 marzo — Desert Diamond Arena — Glendale, Arizona
22 marzo — Toyota Center — Houston, Texas
25 marzo — Frost Bank Center — San Antonio, Texas
27 marzo — Bert Ogden Arena — Edinburg, Texas
29 marzo — Moody Center — Austin, Texas
Abril
02 abril — Kaseya Center — Miami, Florida
03 abril — Kaseya Center — Miami, Florida
05 abril — Kaseya Center — Miami, Florida
06 abril — Kaseya Center — Miami, Florida
07 abril — Kaseya Center — Miami, Florida
10 abril — Bridgestone Arena — Nashville, Tennessee
11 abril — State Farm Arena — Atlanta, Georgia
13 abril — Capital One Arena — Washington, D. C.
16 abril — Santander Arena — Reading, Pensilvania
17 abril — Etess Arena Hard Rock — Atlantic City, Nueva Jersey
24 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
25 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
26 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico