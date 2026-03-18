El recorrido de Ricardo Arjona por EE. UU. continúa: agenda completa y próximos conciertos

Ricardo Arjona ha publicado en sus redes una actualización de su gira Lo que el seco no dijo. Las presentaciones del guatemalteco no se detienen desde su comienzo en Guatemala a finales del 2025, durante una residencia en el país.

El cantante y productor musical, de 62 años, ha tenido a la fecha 18 presentaciones exitosas en Estados Unidos. Empezó el 30 de enero en Chicago y también ha visitado Carolina del Norte, Nueva York, Colorado, California, Las Vegas, Nevada, por dar algunos ejemplos.

El 20 de marzo estará en Arizona y pronto visitará también Houston, Tennessee, Florida, Pensilvania, entre otros. Cerrará el Tour USA con una parada en Puerto Rico. En total son 36 presentaciones del guatemalteco.

El artista guatemalteco también se presentará en Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.

Recientemente, Ricardo Arjona confirmó el jueves 12 de marzo que será el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, al inaugurar el recinto con un concierto programado para el 20 de diciembre del 2026.

Conciertos pendientes

El cantautor de Dime que no y Mujeres publicó el calendario completo de conciertos en USA y las fechas que faltan.

Enero

30 enero — Allstate Arena — Chicago, Illinois

Febrero

03 febrero — Spectrum Center — Charlotte, Carolina del Norte

07 febrero — UBS Arena — Elmont, Nueva York

11 febrero — Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York

12 febrero — Madison Square Garden — Nueva York, Nueva York

14 febrero — TD Garden — Boston, Massachusetts

18 febrero — Ball Arena — Denver, Colorado

21 febrero — Golden 1 Center — Sacramento, California

24 febrero — Climate Pledge Arena — Seattle, Washington

25 febrero — Moda Center — Portland, Oregón

27 febrero — T-Mobile Arena — Las Vegas, Nevada

28 febrero — Intuit Dome — Los Ángeles, California

Marzo

05 marzo — SAP Center — San José, California

08 marzo — Maverik Center — Salt Lake City, Utah

11 marzo — Acrisure Arena — Palm Desert, California

12 marzo — Pechanga Arena — San Diego, California

14 marzo — Chase Center — San Francisco, California

15 marzo — Honda Center — Anaheim, California

20 marzo — Desert Diamond Arena — Glendale, Arizona

22 marzo — Toyota Center — Houston, Texas

25 marzo — Frost Bank Center — San Antonio, Texas

27 marzo — Bert Ogden Arena — Edinburg, Texas

29 marzo — Moody Center — Austin, Texas

Abril

02 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

03 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

05 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

06 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

07 abril — Kaseya Center — Miami, Florida

10 abril — Bridgestone Arena — Nashville, Tennessee

11 abril — State Farm Arena — Atlanta, Georgia

13 abril — Capital One Arena — Washington, D. C.

16 abril — Santander Arena — Reading, Pensilvania

17 abril — Etess Arena Hard Rock — Atlantic City, Nueva Jersey

24 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico

25 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico

26 abril — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico