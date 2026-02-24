Ricardo Arjona actuará en Seattle y comparte emotivo momento con trabajadoras latinas

Ricardo Arjona se encuentra actualmente en su gira Lo que el seco no dijo. Enero y febrero han sido meses de movimiento constante para el guatemalteco, quien ha visitado la Ciudad de Nueva York, Boston y Colorado, por citar algunos ejemplos.

La noche del 24 de febrero, Ricardo Arjona actuará en la ciudad de Seattle, Washington, en el prestigioso Climate Pledge Arena, un recinto con capacidad para aproximadamente 18 mil 300 personas.

Arjona publicó un video curioso en sus redes sociales antes de este concierto. Tres mujeres latinoamericanas, trabajadoras del lugar, son grabadas mientras llegan a la habitación del cantautor para saludarlo.

"Estoy pensando seriamente poner una chocolatería o una tienda de cremas humectantes próximamente. Estas bellezas, paisanas latinoamericanas, me llenan de regalos por dondequiera que vamos. Tengo chocolates, cremas, cartas y detalles, cada uno más cariñoso que el otro", comienza su anécdota.

También comparte con sus seguidores que está en Vancouver, Canadá, una ciudad muy cercana a Seattle para el concierto de este martes. "Ellas vendrán con nosotros. Nuestros pedacitos de Latinoamérica en todas partes del mundo. Puras sonrisas, como debe de ser", expresa Arjona.

Las fanáticas saludan emocionadas a Ricardo Arjona al tocar la puerta de su habitación. Él les pregunta de dónde son y si por la noche quisieran acompañarlo al concierto, al que las invitará. Ellas responden emocionadas que sí pueden asistir mientras comparten que son de México y El Salvador.