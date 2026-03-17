Ricardo Arjona en el Estadio Banorte: precios de boletos, fechas y todo sobre su concierto en CDMX

Ricardo Arjona se encuentra actualmente de gira con Lo que el seco no dijo. Las presentaciones del guatemalteco no se detienen desde su comienzo en Guatemala a finales de 2025 durante una residencia en el país.

El cantante y productor musical, de 62 años, ha visitado Illinois, Carolina del Norte y Nueva York, por mencionar algunas paradas de la gira en Estdos Unidos. También se presentará en otros países, como Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.

Recientemente, Ricardo Arjona ha confirmado el jueves 12 de marzo que será el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, inaugurando el recinto con un concierto programado para el 20 de diciembre del 2026.

El estadio, anteriormente conocido como Estadio Azteca, reabrirá tras dos años de remodelación. Medios internacionales destacan que este hecho marca una nueva etapa en la vida del recinto, que volverá a recibir conciertos y eventos culturales, además de partidos de futbol.

Arjona compartió en un mensaje: “Del animal Nocturno al AZTECA, de los amigos, de las historias. De las canciones que nacieron en tus calles. Regresar sigue siendo una manera de agradecer”.

La venta de boletos estará disponible a partir del 17 de marzo. La reapertura oficial del Estadio Banorte está prevista para el 28 de marzo, con un partido entre México y Portugal, en el marco de la preparación para la Copa Mundial que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La venta de entradas para el concierto estará disponible a través de la plataforma Funticket. Los boletos podrán adquirirse a partir del 17 de marzo a las 11 horas.

Los precios cambian según el área e incluyen tarifas por servicio: