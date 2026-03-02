Ricardo Arjona envía mensaje a migrantes latinoamericanos en su gira por Estados Unidos: “La persecución no evita la posibilidad de reunirse”

Con más de 21 conciertos aún programados en su gira por Estados Unidos, Arjona cautiva a sus seguidores, en su mayoría latinoamericanos residentes en ese país, con éxitos como “Ella”, “Mujer”, “Gritas” y “Motel revolución”, lo que convierte cada presentación en un encuentro especial.

Tras 13 conciertos celebrados en ese país, el artista ha convertido cada show en una fiesta. Su más reciente presentación en Los Ángeles, California, lo habría conmovido, por lo que compartió unas palabras para sus seguidores.

Con una serie de imágenes publicadas en sus redes sociales, Arjona agradeció a su público con el mensaje: “La noche de anoche, las cosas que pasan, los sueños cumplidos”, en referencia a lo vivido en Los Ángeles.

El cantautor destacó: “La persecución no evita la posibilidad de reunirse y mantener vivo quiénes somos”, en alusión a las redadas que han afectado a migrantes en ese país.

El intérprete de “Hongos” reiteró: “La persecución no evita la posibilidad de reunirse y mantener vivo quiénes somos”, y señaló que será una velada difícil de olvidar.

Junto a su canción “El problema”, Arjona compartió las emociones vividas durante su presentación en Los Ángeles. Horas después publicó otro carrusel de imágenes en el que mostró la reacción de su público y expresó que teme que sus conciertos terminen.

“La gira gira y uno con ella. Uno intenta hacer lo mejor. Casi siempre lo mejor es disfrutarlo”, reflexionó al mostrar parte de sus presentaciones y cómo ha sido este recorrido.

“Difícil imaginar esta historia sin ustedes. En cada concierto solo le tengo miedo a que termine. Cosas que pasan”, agregó.

Fechas pendientes en Estados Unidos

En el avance de su gira, Ricardo Arjona se presentará en distintas ciudades del país norteamericano antes de continuar con su recorrido por Sudamérica. Según datos de septiembre del 2025, cuando anunció la ampliación de conciertos en ese país, el artista se presentará en las siguientes fechas: