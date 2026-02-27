Una taza que sabe a Guatemala: cuatro cafeterías del país brillan en el Top 100 de las mejores del mundo

En la edición 2026, cuatro cafeterías guatemaltecas ingresaron al listado global, que evalúa calidad, innovación y servicio. Ubicadas en Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, estas propuestas han posicionado al país en un nuevo escenario internacional de la gastronomía.

Según la organización, la selección se realizó bajo criterios que garantizan una evaluación rigurosa y justa, con el objetivo de identificar a las mejores cafeterías del mundo.

Andrea Vergara, coordinadora de Mercadeo y Promoción de Anacafé, explicó que cada establecimiento fue evaluado bajo estándares internacionales. Entre los principales criterios destacan la calidad del café, el servicio, el conocimiento de los baristas, el ambiente del local, el confort del cliente y la innovación dentro del coffee shop.

En Guatemala, el proceso se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en la evaluación de profesionales de la industria, que representó el 70% de la calificación. La segunda correspondió al voto popular de los coffee lovers, equivalente al 30%. La puntuación final combinó ambos componentes.

La fase eliminatoria se realizó durante el último semestre del año y concluyó en noviembre, cuando Anacafé publicó la lista nacional de 59 cafeterías que cumplieron los requisitos establecidos. Ese listado fue remitido a la organización internacional, que efectuó la evaluación final y determinó cuáles ingresarían al ranking mundial.

En esta edición, Guatemala alcanzó las posiciones 25, 52, 76 y 82 dentro de las 100 mejores cafeterías a nivel mundial. El Injerto, Atte Coffee, Café de Reyes y Coffea representaron al país. Conozca su historia y cómo disfrutar de un buen café.

1. El Injerto Coffee Shop

“Del grano a la taza” es el lema que define la experiencia de El Injerto Coffee Shop. La marca controla todo el proceso del café: desde el cultivo y la selección de la semilla hasta el tueste y la preparación en sus cafeterías.

Ubicada en la 9 calle 15-15, zona 13, Ciudad de Guatemala, y con cuatro sucursales más en la capital, la cafetería alcanzó el puesto 25 en el ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops, la posición más alta obtenida por el país en esta edición.

En su primer año dentro del certamen, El Injerto otorgó a Guatemala su mejor ubicación histórica. Para Arturo Aguirre, gerente general, el reconocimiento representa una gran satisfacción. “Enorgullece principalmente a Guatemala”, afirma.

El logro también involucra a toda la familia que integra Finca El Injerto, desde los trabajadores de campo hasta el personal de las cafeterías. “Esta posición se debe a la responsabilidad y dedicación de nuestro equipo en cada coffee shop”, destaca Aguirre.

Con más de 25 años dedicados exclusivamente a los cafés de especialidad, El Injerto ha logrado posicionarse en distintos países. Ha sido pionero en competencias como la Taza de Excelencia, certamen que ha ganado en nueve ocasiones, un resultado poco común a escala internacional.

Las primeras semillas de café llegaron a la finca en 1870. Desde entonces, cinco generaciones han continuado el trabajo, adaptando variedades y sistemas de producción, pero manteniendo el compromiso con la calidad.

Paulina Aguirre, administradora de las cafeterías, señala que el puesto 25 es motivo de orgullo, pero también un desafío. “Contamos con un café de excelente calidad, pero creemos que el 50% del éxito está en el servicio. Nuestros baristas siempre dan el 100%. El reto ahora es mantenernos e innovar”, afirma.

Bajo el lema “del grano a la taza”, El Injerto controla todo el proceso, desde la finca hasta la preparación en barra. (Video prensa Libre: Keneth Cruz)

La marca es de las pocas que controla el proceso completo, desde la semilla hasta la taza, lo que le permite garantizar consistencia.

Desde 2008, su misión ha sido ofrecer no solo café de alta calidad, sino también educación. Con cada taza buscan que el cliente aprenda sobre variedades, procesos, molienda y métodos de preparación.

“Promovemos métodos artesanales y variedades puras. Hemos logrado que muchos clientes reduzcan el azúcar y descubran los perfiles reales del café”, agrega.

El Injerto Coffee Shop obtuvo el puesto 25 en el ranking mundial, la posición más alta para Guatemala en esta edición. (Video prensa Libre: Keneth Cruz)

2. Atte Coffee

“Procesos lentos, decisiones conscientes” es la invitación que Atte Coffee extiende a quienes visitan su espacio en la 3 avenida 3-56, zona 4, edificio OEG. Este slow coffee bar ha destacado por su filosofía, en la que “la gratitud es en forma de taza… y también en forma de mesa compartida”.

La cafetería se ubicó en la posición 52 del ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. En su perfil para el certamen, el equipo compartió que cree en el valor de lo bien hecho, desde la selección de cafés hasta las preparaciones cuidadosas y los postres horneados en casa, inspirados en su formación culinaria y su vocación por el oficio.

“Cada plato y cada bebida buscan acompañarse, no competir. Aquí la experiencia es completa: una taza que reconforta, algo dulce que equilibra el momento y una conversación que se queda más tiempo del planeado”, destacan.

Atte Coffee subraya que su objetivo no es ser el espacio más grande, sino mantenerse fiel a su esencia. Según el portal del certamen, el proyecto se define como “comunidad, intención y hospitalidad honesta”.

3. Café de Reyes

Nacida de una pasión de infancia, Café de Reyes pertenece al más joven de la lista guatemalteca. Con apenas 23 años, Diego Reyes ha logrado posicionar su cafetería en dos ocasiones dentro del ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops.

Sus primeros recuerdos están ligados a compartir café en familia. Ese gusto lo llevó, a los 12 años, a pedirle a su madre una máquina de espresso. Así comenzó su interés por servir café. Con el tiempo empezó a vender bebidas a vecinos y amigos, y a los 15 años ya comercializaba bolsas de café molido de especialidad. Ese camino lo impulsó a formarse en barismo y, a los 17 años, abrir Café de Reyes.

Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú Foto cortesía: Agata Coyoy

Este es su segundo año consecutivo en el listado mundial. Para Reyes, el primer reconocimiento fue un punto de inflexión: se propusieron mejorar procesos, fortalecer el servicio y sostener la calidad, lo que les permitió repetir en la clasificación.

“El ranking ayuda a visibilizar algo más grande: no solo se produce buen café en Guatemala; en Guatemala también se está tomando buen café. Se está abriendo la mente a tuestes más claros, variedades exóticas, filtrados y bebidas nuevas. Nosotros cuidamos la calidad y la experiencia de cada persona que llega”, afirma.

La pasión por el café que nació en la infancia llevó a Café de Reyes al reconocimiento internacional. (Video: Prensa Libre: Lucero Sapalú)

La cafetería trabaja con cafés de temporada, lo que les permite rotar el menú constantemente. “El café lavado que tenemos actualmente es increíble: ha ganado tres veces la Taza de Excelencia. Lo utilicé en el Campeonato Nacional de Baristas y obtuve el quinto lugar”, explica.

Además, han renovado su propuesta gastronómica. Reyes sostiene que si ofrecen cafés exóticos y de alta calidad, la comida debe estar al mismo nivel. Este compromiso llevó a Café de Reyes a la posición 76.

Con 23 años, Diego Reyes es el fundador más joven entre las cafeterías guatemaltecas del ranking. (Video: Prensa Libre: Lucero Sapalú)

4. Coffea

Ubicada en Antigua Guatemala, Coffea combina café de especialidad, ambiente y una vista privilegiada al volcán de Agua, elementos que la han llevado a destacar en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops tanto en el 2025 como en el 2026.

Frosty Girón, director de Calidad y fundador, explica que el proyecto nació de su pasión por el café. En sus inicios fue autodidacta: investigó sobre barismo, perfiles sensoriales, procesos y cultivo. Con el tiempo amplió su formación en el área de bebidas, incluidos estudios en coctelería, lo que fortaleció su visión integral del servicio.

A finales del 2018 surgió la oportunidad de materializar el proyecto. En el 2019, junto con sus socios Álvaro Matheu y Julio León, consolidó el concepto de Coffea Cafés Especiales, un espacio enfocado en trabajar directamente con pequeños productores.

Tras la pandemia y varios cambios, la cafetería se trasladó a la 6a calle Oriente 18A, en Antigua Guatemala, donde actualmente opera.

“Nuestro enfoque se mantiene: calidad, consistencia e investigación. Trabajamos directamente con productores; visitamos sus comunidades, analizamos condiciones y posibilidades, y durante la cosecha desarrollamos procesos para elevar la calidad”, destaca Girón.

El año pasado fue su primera participación en el certamen mundial, lo que los llevó a incorporar variedades catalogadas como exóticas o de competencia, entre ellas geisha y variantes de maragogipe, además de mejorar sus instalaciones.

Girón señala que el reconocimiento llegó en un momento complejo para el negocio. “Fue un empujón fuerte para sobrevivir y también para invertir en mejoras”, afirma.

Como parte de su plan de crecimiento, este año certificarán a todo el personal bajo el formato Coffee Value Assessment, un nuevo sistema de evaluación vinculado a la cata.

Coffea también ha sido reconocida en otros espacios internacionales. En el 2024, la firma estadounidense Coffee Review seleccionó uno de sus cafés y lo ubicó en el puesto 14 entre los 30 mejores cafés del año.

El reconocimiento obtenido por las cuatro cafeterías posiciona a Guatemala en el escenario internacional de la gastronomía del café. Según Andrea Vergara, coordinadora de Mercadeo y Promoción de Anacafé, formar parte del listado implica un sello de calidad y un impacto significativo en visibilidad y mercadeo.

Coffea apuesta por la calidad, la investigación y el trabajo directo con pequeños productores. (Video prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Compromiso a futuro?

Para las cafeterías que aspiran a participar en la próxima edición, Vergara explicó en Prensa Libre Radio que el proceso inicia en agosto, cuando se publica la convocatoria en la plataforma Coffee Shop GT. A partir de ese anuncio, los establecimientos pueden nominarse voluntariamente para integrar la selección nacional que competirá por un lugar en el ranking mundial.