Ricardo Arjona inaugurará el Estadio Banorte de Ciudad de México con concierto



Ricardo Arjona se encuentra actualmente de gira con Lo que el seco no dijo. Las presentaciones del guatemalteco no se detienen; en Ciudad de Guatemala abrió esta gira con una residencia en el 2025.

El cantante y productor musical, de 62 años, ha visitado Illinois, Carolina del Norte y Nueva York, por mencionar algunas paradas de la gira en Estdos Unidos. También se presentará en otros países, como Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.

En sus redes sociales, Ricardo Arjona ha confirmado el jueves 12 de marzo que será el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, inaugurando el recinto con un concierto programado para el 20 de diciembre del 2026.

El estadio, anteriormente conocido como Estadio Azteca, reabrirá tras dos años de remodelación. Medios internacionales destacan que este hecho marca una nueva etapa en la vida del recinto, que volverá a recibir conciertos y eventos culturales, además de partidos de futbol.

Arjona compartió en un mensaje: “Del animal Nocturno al AZTECA, de los amigos, de las historias. De las canciones que nacieron en tus calles. Regresar sigue siendo una manera de agradecer”.

La venta de boletos estará disponible a partir del 17 de marzo. La reapertura oficial del Estadio Banorte está prevista para el 28 de marzo, con un partido entre México y Portugal, en el marco de la preparación para la Copa Mundial que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La previa del concierto

En diciembre, Arjona también publicó un video emotivo en el que menciona la casa donde vivió en Guatemala y luego se traslada a México, donde recuerda detalles de su llegada a ese país y el origen de la canción La historia de un taxi.

El material audiovisual presenta fragmentos de canciones que van desde La historia de un taxi hasta Blanco y negro, publicado en 2023. Arjona recuerda que fue en un mes de noviembre cuando llegó a México, entre fracasos y con la ilusión de iniciar su camino artístico. Narra que, al llegar, un taxista le recomendó hospedarse en un hotel llamado Pisa y le pidió un autógrafo.

“A medio camino, el taxista me preguntó si yo era artista y me pidió un autógrafo antes de que fuera famoso”, relata Arjona en el video. Además, cuenta que el conductor le hizo una petición que terminaría cumpliéndose: “Acuérdese de hacernos una canción a los taxistas”.

El cantautor también compartió un texto: “Al D. F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, el Teatro de la Ciudad. Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción: el destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”.

En el video se escucha de fondo su éxito México, lanzado en 1996. La grabación concluye con la frase “Azteca 2026”, lo que sugiere que la próxima parada del artista será en ese estadio.