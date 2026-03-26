¿Cuándo se estrena Harry Potter en HBO Max? Esto se sabe sobre la serie

La Navidad del 2026 será mágica. Tras el lanzamiento del tráiler de la nueva serie de Harry Potter, basada en los libros de J. K. Rowling, se confirmó la fecha de estreno en HBO Max: 25 de diciembre del 2026.

Después de más de 20 años del estreno de la primera película de la saga, la serie de Harry Potter llegará a HBO Max con un elenco renovado, en el que el actor Dominic McLaughlin será el joven protagonista.

En las imágenes del adelanto se observa a Harry Potter con su escoba; banderas de las casas de Hogwarts ondean en el castillo y un enfoque visual que mezcla nostalgia y se apega al material original proyectado en los cines.

Esta primera temporada, que se estrenará en la próxima Navidad, contará de manera fiel la historia del primer libro: Harry Potter y la piedra filosofal, en el que el protagonista llega por primera vez a Hogwarts, conoce a Ron, Hermione y Draco Malfoy, y descubre su pasión por el quidditch, el deporte más popular de la comunidad mágica.

El rodaje comenzó en julio del 2025 en Leavesden Studios, bajo la dirección de Mark Mylod. La primera entrega de la serie incluirá ocho episodios y contará con escenas que revivirán el mundo mágico de Harry Potter.

En una entrevista con Forbes Brasil, Adriano Goldman, fotógrafo y director de fotografía principal de la nueva serie de Harry Potter, compartió que se construyen numerosos escenarios nuevos, además de filmar en múltiples locaciones reales, con el objetivo de crear un universo visualmente renovado.

Agregó que no solo se trata de rehacer la historia que los fanáticos ya conocen, sino de establecer un universo completo, con su propio estilo visual, nuevos vestuarios, varitas mágicas diseñadas desde cero y una estética más vibrante que la de las películas.

Según medios internacionales, HBO planea lanzar otras seis temporadas para completar los siete libros de la colección de la británica J. K. Rowling, las cuales se proyectarían en el transcurso de los próximos 10 años en la plataforma HBO Max.

Luego del lanzamiento del primer tráiler, que se dio a conocer el 25 de marzo del 2026, los fanáticos expresaron su emoción y aseguraron que “por fin será una adaptación completa, sin recortes como en las películas”.

En definitiva, Harry Potter sigue siendo tendencia. Después de más de dos décadas desde que el mundo conoció la historia del niño hechicero, ha sido fuente de inspiración para obras teatrales, videojuegos, parques temáticos, películas y esta nueva serie de HBO Max, que se estrenará el 25 de diciembre del 2026.