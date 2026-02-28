El fin de las cuentas compartidas en HBO Max en 2026: lo que debes saber

La resolución de poner fin al uso de cuentas compartidas forma parte de una estrategia de Warner Bros. Discovery para incrementar sus ingresos y consolidar la base de suscriptores.

Sin embargo, esta restricción ya ha sido adoptada por otras plataformas de streaming en el mundo del entretenimiento.

Dicha decisión fue tomada por la empresa matriz Warner Bros. Discovery, luego de la presentación de resultados financieros del cuarto trimestre del 2025, en la cual evidenciaron que esa medida sería “lucrativa”, explica Infobae.

JB Perrette, responsable del streaming de Warner Bros. Discovery, confirmó el jueves la decisión en una presentación de resultados, según anota el diario colombiano El Tiempo.

Desde agosto, la plataforma ha publicado avisos para que los usuarios dejen de compartir sus credenciales e introdujo una tarifa mensual de US$7.99 por cada usuario extra.

“Parece que esta cuenta de HBO Max pertenece a otra persona. Una vez que te suscribas, puedes transferir tu perfil y el historial de visualización a tu nueva cuenta”, fue un mensaje que recibió un usuario, según anota Reddit que publicó un usuario de r/appletv.

Aviso de HBO Max sobre las cuentas compartidas

“Las cuentas de HBO Max están destinadas al titular de la cuenta (la persona que creó la cuenta) y a las personas con las que vive. Si no vives con el titular de la cuenta, tienes que suscribirte a tu propia cuenta de HBO Max”, anota help.hbomax.com.

Sin embargo, menciona que los suscriptores facturados por WarnerMedia pueden pagar un “complemento de miembro adicional” para compartir su plan con alguien que no viva con ellos.

HBO aclara en su portal:

El complemento de miembro adicional está disponible para los suscriptores de HBO Max facturados a través de WarnerMedia que no forman parte del paquete Disney+, Hulu, HBO Max. El complemento no está disponible para suscriptores facturados a través de terceros, por ejemplo, tiendas de aplicaciones y proveedores de Internet, telefonía móvil y televisión.

Los titulares de la cuenta pagan $7.99 al mes (más los impuestos aplicables) por el complemento de miembro adicional.

Los titulares de la cuenta invitan a un miembro adicional a compartir su plan de suscripción. Los miembros adicionales tienen su propia cuenta, contraseña y perfil.

Los miembros adicionales deben tener 18 años o más y estar en el mismo país donde el titular de la suscripción se registró en HBO Max.

El miembro adicional puede disfrutar de las mismas funciones del plan que el titular de la cuenta (por ejemplo, si el titular tiene el plan Premium, el miembro adicional puede disfrutar de calidad de video 4K Ultra HD en títulos seleccionados).

El titular de la cuenta (con el complemento de miembro adicional) puede transferir un perfil de HBO Max existente a la cuenta del miembro adicional (de esta manera, el miembro adicional puede conservar el historial de reproducciones y Mi lista de ese perfil).