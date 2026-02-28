Escenario
Steve Carell y Lisa Kudrow lideran los estrenos de HBO en marzo 2026
Tres series de humor destacan entre las novedades de HBO para marzo 2026, conozca todos los estrenos de series y películas para este mes.
Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour en la premier de "DTF St. Louis" en el DGA Theater Complex en Los Angeles, California. (Foto Prensa Libre: Frazer Harrison/Getty Images/ vía AFP)
Conozca el listado completo de estrenos que trae HBO para marzo.
DTF. St. Louis: 2 de marzo
Es una historia de humor negro sobre tres personas de mediana edad envueltas en un triángulo amoroso que conduce a la prematura desaparición de una de ellas. La serie se compone de siete episodios que se emiten semanalmente y fue producida por Steve Conrad (Patriot).
Rooster, 9 marzo
Protagonizada por Steve Carell, es la historia de un escritor que lidia con una crisis personal y la relación que tiene con su hija universitaria. La comedia explora dinámicas entre padre-hija con su característico tono agridulce y humano, anota Fotogramas. La serie cuenta con 10 capítulos.
The Comeback, 23 marzo
Más de 20 años después que esta serie de comedia emitió el último capítulo de la primera temporada en 2005 y de una segunda temporada en 2014, Lisa Kudrow vuelve a personificar a Valerie Cherish, una actriz que luego de una década planea regresar a Hollywood. En esta tercera temporada también participan Dan Bucatinsky (publicista), Laura Silverman (productora del reality, Jane) y Damian Young (el esposo de Valerie, Mark).
Otras series de HBO que se estrenan en marzo 2026
- El infierno de las mujeres: 6 de marzo
- Mira Life After Divorce, 13 marzo
- Privilegios: 27 marzo
Películas que se estrenan en marzo en HBO
- La maldición de Frankenstein: 1 marzo
- Historias corrientes: 2 marzo
- Sexo en Nueva York: 5 marzo
- Sexo en Nueva York 2: 5 marzo
- Reversión: 7 marzo
- Mad Max: Salvajes de autopista: 8 marzo
- Mad Max 2: El guerrero de la carretera: 8 marzo
- Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno: 8 marzo
- Yo, Rosinski: 20 marzo
- Paddington: 26 marzo
- Paddingston 2: 26 marzo
- Megalodón: 28 marzo