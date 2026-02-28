Nuevas series y películas que llegan a Disney Plus en marzo 2026

Los estrenos de marzo de Disney incluyen la segunda temporada de Daredevil: Born Again y el estreno de Si es martes es asesinato.

Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva y Charlie Cox en el estreno en Nueva York de «Daredevil: Born Again» de Disney. (Foto Prensa Libre: Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Marzo trae muchas oportunidades de disfrutar horas de televisión con series de varios géneros de series y películas en Disney.

Entre las series más esperadas están Daredevil: Born Again y Si es martes es un aseninato.

En la segunda temporada de Daredevil: Born Again, Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades sobrenaturales, lucha por la justicia desde su bullicioso bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe mafioso Wilson Fisk persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York.

Cuando sus identidades pasadas comienzan a salir a la luz, ambos hombres se ven abocados a un inevitable enfrentamiento, anota el sitio IMDB.

Si es martes es un asesinato cuenta la historia de un grupo heterogéneo de turistas que realiza un viaje organizado a Lisboa y se ve envuelto en la investigación de un asesinato después de que uno de ellos sea asesinado la primera mañana. Emprenden la búsqueda del asesino entre el grupo mientras visitan los hermosos lugares de Lisboa, según IMDB.

Series que se estrenan en Disney en marzo 2026

  • Vet Detective, 1 de marzo
  • In Your Radiant Season, 2 de marzo
  • Boddy Byes, 3 de marzo
  • RJ Decker, 4 marzo
  • Sunny Nights, 11 marzo
  • Secret Lives of Mormon, 12 marzo
  • Rooster Fighter, 15 marzo
  • Short Circuit Experimental Films (temporada 3), 18 marzo
  • Daredevil: Born Again (temporada 2), 24 marzo
  • Magicampers, 24 de marzo
  • Scrubs: 25 marzo
  • Si es martes, es asesinato, 31 marzo

Películas que llegan en marzo a Disney Plus

En marzo también se suman estas películas:

  • Ghost Elephants, 8 marzo
  • Hannah Montana, 24 marzo
  • Versa, 27 marzo
  • Mike & Nick & Nick & Alice, 27 marzo

Series con episodios semanales

  • In Your Radiant Season tiene estrenos semanales el 2, 9. 16. 23 y 30 de marzo.
  • American Idol (temporada 9) mantiene sus emisiones semanales el 3, 10, 17, 24 y 30 de marzo.

