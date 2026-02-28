Nuevas series y películas que llegan a Disney Plus en marzo 2026

Marzo trae muchas oportunidades de disfrutar horas de televisión con series de varios géneros de series y películas en Disney.

Entre las series más esperadas están Daredevil: Born Again y Si es martes es un aseninato.

En la segunda temporada de Daredevil: Born Again, Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades sobrenaturales, lucha por la justicia desde su bullicioso bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe mafioso Wilson Fisk persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York.

Cuando sus identidades pasadas comienzan a salir a la luz, ambos hombres se ven abocados a un inevitable enfrentamiento, anota el sitio IMDB.

Si es martes es un asesinato cuenta la historia de un grupo heterogéneo de turistas que realiza un viaje organizado a Lisboa y se ve envuelto en la investigación de un asesinato después de que uno de ellos sea asesinado la primera mañana. Emprenden la búsqueda del asesino entre el grupo mientras visitan los hermosos lugares de Lisboa, según IMDB.

Series que se estrenan en Disney en marzo 2026

Vet Detective, 1 de marzo

In Your Radiant Season, 2 de marzo

Boddy Byes, 3 de marzo

RJ Decker, 4 marzo

Sunny Nights, 11 marzo

Secret Lives of Mormon, 12 marzo

Rooster Fighter, 15 marzo

Short Circuit Experimental Films (temporada 3), 18 marzo

Daredevil: Born Again (temporada 2), 24 marzo

Magicampers, 24 de marzo

Scrubs: 25 marzo

Si es martes, es asesinato, 31 marzo

Películas que llegan en marzo a Disney Plus

En marzo también se suman estas películas:

Ghost Elephants, 8 marzo

Hannah Montana, 24 marzo

Versa, 27 marzo

Mike & Nick & Nick & Alice, 27 marzo

Series con episodios semanales

In Your Radiant Season tiene estrenos semanales el 2, 9. 16. 23 y 30 de marzo.