Nueve claves de los Goya 2026: favoritos y curiosidades de una gala que cumple 40 años y tendrá un acento latino

La 40 edición de los Premios Goya del cine español se celebra este sábado en Barcelona con dos grandes contendientes -‘Los domingos’ y ‘Sirat’-, que se medirán en una gala en la que Susan Sarandon desplegará su glamour reivindicativo y en la que el acento latino llegará con películas de Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.

1. Monjas frente a raves y otros temas terrenales

‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y ‘Sirat’, de Oliver Laxe (trece y once nominaciones, respectivamente) han logrado conectar con el gran público y con la crítica.

El simbólico viaje por las raves de Marruecos de ‘Sirat’ y la vocación monástica de una joven en ‘Los domingos’ son las grandes favoritas a hacerse con el Goya a mejor película. Llegan a la gala avaladas con dos trayectorias impecables. El filme de Laxe ganó el Premio del Jurado de Cannes y está nominado a sos Óscar. Y el de Ruiz de Azúa ha arrasado en los premios españoles.

2.- Aborto, familia o sexualidad, en las cintas latinas

En la categoría de mejor película iberoamericana hay cinco películas muy diferentes: ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina); ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil) y ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia).

La lucha por el derecho al aborto, la transexualidad, la familia, la violencia sexual y una comedia social competirán por un premio que tiene a Argentina como el país dominador, con 19 Goyas. La ganadora de este año sustituirá en el palmarés a ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, que se hizo el año pasado con el galardón para Brasil.

3.- Zegers, Minujín y Carri, otros nominados latinos

Además de las cintas que optarán al Goya iberoamericano, en esta 40 edición de los premios habrá acento latino en las categorías de interpretación.

Por un lado, la chilena Antonia Zegers está nominada a mejor actriz protagonista por su trabajo en ‘Los tortuga’, donde interpreta a una madre viuda con una hija adolescente que trata de sobrevivir en un contexto social complicado. Y por otro, el argentino Juan Minujín es candidato a mejor actor de reparto por su papel de tío de la joven con vocación religiosa de ‘Los domingos’.

Y la argentina Albertina Carri, junto a la española Paloma Peñarrubia, optan al Goya a mejor canción por ‘La arepera’, para el filme ‘¡Caigan las rosas blancas!’, dirigida por la primera.

4. ‘Sentimental Value’, el título europeo en todo los premios

Y en la categoría de mejor película europea aparece el título europeo omnipresente en todas las entregas de premios de este año: ‘Sentimental Value’, del noruego Joachim Trier.

Una historia de relaciones familiares y de amor al cine, con unos excepcionales intérpretes -Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas y Elle Fanning-, que ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes o el BAFTA a mejor película no en inglés y que está nominada nada menos que a 9 Óscar.

5. 40 años de Goyas

La primera ceremonia de los Goya se celebró en 1987 en Madrid por la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El gran triunfador de la noche fue Fernando Fernán-Gómez, que no acudió a la gala, con ‘El viaje a ninguna parte’. Ganó los premios a mejor película, dirección y guión. Y además el de mejor actor, pero por otro título, ‘Mambrú se fue a la guerra’.

En el apartado iberoamericano -en aquel momento denominado ‘mejor película extranjera de habla hispana’- Carlos Sorín inauguró el casillero para Argentina, por ‘La película del rey’.

6. Susan Sarandon, Goya Internacional

Este año, uno de los mayores momentos de glamour vendrán de la mano de la actriz Susan Sarandon (Nueva York, 1946), Goya Internacional. Sus inolvidables interpretaciones en ‘Thelma y Louise’, ‘Dead Man Walking’ o ‘Atlantic City’ se suman a su valiente compromiso político y social.

7. Los premios vuelven a Barcelona

Los Goya regresan a Barcelona, que en el 2000 acogió la primera ceremonia de entrega de estos premios fuera de Madrid. Además de Madrid y Barcelona, los Goya se han celebrado en Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

8. Un actor y una cantante para presentar la gala

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini presentarán una gala con música, comedia y “absoluta libertad” reivindicar soluciones al “genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE”, como explicaron a EFE. Ella además está entre las actuaciones anunciadas para la ceremonia, junto a otros artistas como Ana Mena o Bad Gyal.

9. Por primera vez una actriz sorda candidata a premio

En estos Goyas se derriba una nueva barrera: es la primera vez que una actriz sorda, Miriam Garlo, protagoniza una película en el cine español, y también que logra por ello estar nominada, por su papel en ‘Sorda’, dirigida por su hermana, Eva Libertad.

Esta situación, que ya se vivió en Hollywood en 1987, cuando Marlee Matlin ganó el Óscar por su papel protagonista en ‘Children of a Lesser God’ no esconde una escasa representación real.