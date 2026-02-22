BAFTA: así fue el triunfo de Una batalla tras otra rumbo a los Óscar

La cinta estadounidense Una batalla tras otra ganó este domingo el premio a la mejor película en los BAFTA , los galardones británicos del cine, mientras que la brasileña El agente secreto no obtuvo ninguno de los dos premios a los que estaba nominada.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra fue también la más premiada de la noche, al obtener seis galardones, consolidando su posición como favorita rumbo a los Óscar, que se celebrarán dentro de tres semanas.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película también se consolidó como la más reconocida en la 83.ª edición de los Globos de Oro, donde obtuvo cuatro premios de las nueve nominaciones con las que contaba.

La ceremonia de entrega de la 79.ª edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, se celebró este domingo 22 de febrero.

La película también está nominada para los Premios Óscar. Sinners, del cineasta Ryan Coogler, se convirtió en lapelícula con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar, al alcanzar un récord de 16 candidaturas.

Por debajo de Sinners figura One Battle after Another, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguida de Marty Supreme, Frankenstein y Sentimental Value, que obtuvieron nueve candidaturas cada una.

Sinopsis de Una batalla tras otra

Según el portal de Prime Video, la película narra la historia de Bob, un revolucionario acabado que vive en un estado de paranoia inducido por las drogas.

Bob sobrevive aislado junto con su vivaz e independiente hija, Willa —interpretada por Chase Infiniti—, pero todo cambia cuando su némesis —encarnada por Sean Penn— reaparece tras 16 años para secuestrar a la joven y cobrar venganza.

Este acontecimiento impulsa a Bob a intentar rescatarla, enfrentándose a episodios de su pasado que lo confrontan con sus propias decisiones, mientras su voluntad de salvarla se convierte en su última motivación.

Una batalla tras otra ha sido reconocida no solo en los Globos de Oro, sino también en el Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC), donde obtuvo dos premios, y en la Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR), que le otorgó cinco galardones, según destacó el medio ABC.

La película está disponible en plataformas de streaming como HBO Max, y bajo alquiler en servicios como Prime Video y Apple TV, en algunos países.