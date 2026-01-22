Premios Óscar 2026: ¿Cuáles son las películas más nominadas y dónde verlas?

Sinners, del cineasta Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar, al alcanzar un récord de 16 candidaturas.

La cinta de vampiros superó las 14 nominaciones que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

Por debajo de Sinners figura One Battle after Another, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguida de Marty Supreme, Frankenstein y Sentimental Value, que obtuvieron nueve candidaturas cada una.

Protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (Black Panther), la película se ambienta en el Misisipi de 1930 y narra la historia de los hermanos gemelos Smoke y Stack —ambos interpretados por Jordan—, quienes regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral los acecha.

Sinners ha sido aclamada por su mirada crítica hacia la música como espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, al cuestionar quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

La cinta cumplió con las predicciones de medios especializados, que anticipaban que rompería el récord de nominaciones en estos premios, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el teatro Dolby, de Los Ángeles.

1 Sinners, de Ryan Coogler: 16 nominaciones

Del director Ryan Coogler (Black Panther, Creed) y con la actuación protagónica de Michael B. Jordan, llega una nueva visión del miedo: Sinners.

Intentando dejar atrás sus vidas marcadas por la adversidad, dos hermanos gemelos —ambos interpretados por Jordan— regresan a su pueblo natal para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera. Es posible verla en HBO Max. Amazon Prime Video, Google Play y Apple TV permiten ver la película pagando.

2. One Battle after Another, de Paul Thomas Anderson: 13 nominaciones

Bob (Leonardo DiCaprio), un revolucionario fracasado, vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de la droga, sobreviviendo desconectado de la realidad con su enérgica e independiente hija, Willa. Cuando su malvada némesis reaparece después de 16 años y desaparece, el ex radical lucha por encontrarla, mientras padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado.

Véala en HBO Max, o adquiérala en Apple TV y Prime Video.

3. Marty Supreme: 9 nominaciones

Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años. Listado en Prime Video, aunque no disponible para Guatemala.

4. Frankenstein: 9 nominaciones

Con una duración de dos horas y media, Frankenstein ha sido adaptada en múltiples ocasiones, pero Del Toro presenta su propia versión. “Una experiencia fílmica enorme (...) Del Toro aporta muchos sellos personales a su historia favorita. (...) Y especialmente una mirada tierna, empática, casi una caricia al monstruo, y a cualquiera que se sienta como él. El cuento de miedo se ha llenado de amor”, reseñó el diario El País.

La historia se centra en el científico Víctor Frankenstein (Óscar Isaac), quien, motivado por la muerte de su madre, decide desafiar a la naturaleza y aspira a convertirse en un pequeño dios al crear una criatura con partes de cadáveres. Del Toro narra el conflicto desde el punto de vista del creador y de la criatura que cobra vida. Disponible en Netflix.

5. Sentimental Value: 9 nominaciones

Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Con información de EFE y FilmAffinity.