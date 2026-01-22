Las 10 producciones que compiten por una estatuilla a Mejor película en los Premios Óscar 2026

A continuación, los nombres de las películas nominadas en las principales categorías de la 98ª edición de los Premios Óscar, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.

La Academia de cine de Hollywood está lista para el evento próximo que celebra las mejores propuestas cinematográficas.

La película Sinners o Pecadores, del director Ryan Coogler, encabeza la lista con un récord de 16 nominaciones, seguida de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13.

La expansión internacional del cuerpo votante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se hizo sentir.

Fue una mañana favorable también para la cinta brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça, que logró posicionarse en cuatro categorías, incluida la codiciada nominación a Mejor Película, siguiendo los pasos de Aún estoy aquí, que representó al país en la edición anterior.

1 "Bugonia"

Bugonia (2025) es una comedia negra de ciencia ficción dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone. Narra la historia de dos jóvenes que secuestran a una poderosa directora general, convencidos de que es una extraterrestre que busca destruir la Tierra. El secuestro, motivado por teorías conspirativas, es su intento desesperado por salvar al planeta. Una película de comedia negra llena de conspiraciones. Es posible verla en Amazon Prime Video y Apple TV.

2. "F1"

Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo. Disponible en Apple TV.

3. Frankenstein

Con una duración de dos horas y media, Frankenstein ha sido adaptada en múltiples ocasiones, pero Del Toro presenta su propia versión. “Una experiencia fílmica enorme (...) Del Toro aporta muchos sellos personales a su historia favorita. (...) Y especialmente una mirada tierna, empática, casi una caricia al monstruo, y a cualquiera que se sienta como él. El cuento de miedo se ha llenado de amor”, reseñó el diario El País.

La historia se centra en el científico Víctor Frankenstein (Óscar Isaac), quien, motivado por la muerte de su madre, decide desafiar a la naturaleza y aspira a convertirse en un pequeño dios al crear una criatura con partes de cadáveres. Del Toro narra el conflicto desde el punto de vista del creador y de la criatura que cobra vida. Disponible en Netflix.

4. Hamnet

Tras la muerte de su hijo Hamnet, a los once años, Agnes Shakespeare sufre un profundo dolor. Mientras llora la pérdida de su esposo William, ambos luchan por asimilar la fragilidad de la vida y la crueldad de la peste. Ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, Agnes, curandera de profesión, debe encontrar la manera de seguir adelante con su vida y mantener a sus otros hijos. Se espera que llegue en enero a los cines guatemaltecos y que llegue a estar disponible en Apple TV.

5. Marty Supremo

Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años. Listado en Prime Video, aunque no disponible para Guatemala.

6. Una batalla tras otra

Bob (Leonardo DiCaprio), un revolucionario fracasado, vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de la droga, sobreviviendo desconectado de la realidad con su enérgica e independiente hija, Willa. Cuando su malvada némesis reaparece después de 16 años y desaparece, el ex radical lucha por encontrarla, mientras padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado.

Véala en HBO Max, o adquiérala en Apple TV y Prime Video.

7. Agente secreto

El drama histórico dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho explora la huida de un experto en tecnología durante el Carnaval de 1977 en Brasil. El director de El Agente Secretoexpresó su alegría luego de que la película fuera nominada en cuatro categorías de los premios Óscar, y agradeció "al público brasileño" por su "energía increíble".



En un vídeo publicado en sus redes sociales, el cineasta destacó que el largometraje es "un éxito de taquilla" y que superó la marca de 1,5 millones de espectadores en Brasil, un hito que calificó como "absolutamente increíble". Aparece en Prime Video, pero su disponibilidad varía según la región.

8. Valor sentimental

Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

9. Pecadores

Del director Ryan Coogler (Black Panther, Creed) y con la actuación protagónica de Michael B. Jordan, llega una nueva visión del miedo: Sinners.

Intentando dejar atrás sus vidas marcadas por la adversidad, dos hermanos gemelos —ambos interpretados por Jordan— regresan a su pueblo natal para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera. Es posible verla en HBO Max. Amazon Prime Video, Google Play y Apple TV permiten ver la película pagando.

10. Sueños de trenes

Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. Disponible en Netflix.